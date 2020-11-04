В Набережных Челнах женщина прогнала с парковки "скорую", занявшую "ее место"

Принтскин видео Фото: принтскрин видео.

Несколько дней назад один из автолюбителей Набережных Челнов стал свидетелем безобразной сцены - местная жительница выгоняла с парковки, расположенной во дворе пятиэтажек, "скорую". Спецавтомобиль приехал по вызову к пациенту, и водитель остановился вблизи подъезда больного. Врачи ушли, а из дома вышла женщина и буквально прогнала "скорую". После того, как спецавтомобиль отъехал, женщина перегородила место парковки тросиком и закрыла его на замок.

Историей заинтересовались в надзорном органе, и провели проверку организации парковки во дворе жилого дома и отказу в парковке спецавтомобилю. Выяснилось, что место под огороженную парковку местными жителями огорожено незаконно, а в действиях женщины усматривается административное правонарушение "Самоуправство". Виновному грозит штраф в 300 рублей.

Личность женщины уже установлена, сообщили в МВД Татарстана.

Случаи, когда жители многоэтажек мешают врачам оказывать помощь пациентам, случаются. Так автомобиль "скорой", в котором доставляли больного, не пропустил из-за того, что жители выгружали вещи во время переезда. Итог - водитель и два фельдшера оказались в больнице.

Еще один случай произошел в Красноярске, когда "принципиальный" таксист заблокировал дорогу "скорой".