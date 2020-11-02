В Татарстане молодежь стала опасно «трюкачить» на эскалаторах ТЦ

Один из первых случаев был зафиксирован в одном из торговых центров Казани. Фото: скриншот с видео

В Татарстане похоже началась еще одна «пандемия». В этот раз экстремальная – в торговых центрах молодежь стала «трюкачить» на эскалаторах. Причем не всегда для этих экстремалов все заканчивается удачно.

Так, на прошедших выходных в одном из ТЦ Нижнекамска подросток решил прокатиться вниз по перилам эскалатора на животе. Но в один из моментов он, видимо, потерял равновесие и сорвался вниз. Мальчика в тяжелом состоянии доставили из торгового центра прямиком в больницу. Произошедшее попало в объективы камеры видеонаблюдения.

До этого похожий «трюк» в ТЦ Казани проделал другой молодой человек. Парень спрыгнул с эскалатора на высоте третьего этажа. Он упал прямиком на натянутую между этажами страховочную сетку. К счастью, она выдержала вес уже довольно взрослого человека.

В Казани молодому человеку повезло - сетка выдержала его вес. Фото: скриншот с видео

Все это снимал на видео приятель «экстремала», он же и помог тому взобраться обратно на ближайший этаж, а после выложил запись в соцсети. Именно тогда возмущенные интернет-пользователи начали опасаться, что такие трюки станут повторять подростки.