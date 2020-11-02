В Татарстане арестовали отчима подростка, напавшего на отдел полиции

Мужчина был ранее судим за подрыв газопроводов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане суд принял решение арестовать на время следствия отчима 16-летнего подростка, который был расстрелян во время попытки поджечь здание отдела полиции города Кукмор.

50-летнего отчима, который устроил к себе в кафе на работу погибшего пасынка, подозревают в его подстрекательстве. Отметим, что в 2001 году мужчина был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за подрыв газопроводов на территории Кировской области. На свободу он вышел в 2013-ом. Тогда он и познакомился с матерью подростка, которого потом расстреляли полицейские.

Напомним, что погибший при помощи бутылок с "коктейлем Молотова" пытался устроить пожар на территории райотдела и гаража полиции, а когда его заметили и пытались задержать, напал на полицейских.

Одного из стражей порядка подросток ранил ножом. Второй полицейский после предупредительного выстрела открыл огонь на поражение.

По факту нападения на отдел полиции в Кукуморе возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на террористический акт" и "Посягательство на жизнь сотрудников полиции".