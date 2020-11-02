Обама стал президентом, Билан выиграл Евровидение, а Дзюба играл в "Спартаке": Каким был мир, когда "Рубин" впервые стал чемпионом России

Чемпионские тюбетейки заготовили заранее. Фото: пресс-служба ФК "Рубин".

2 ноября для "Рубина" - историческая дата. Именно в этот день 12 лет назад казанцы впервые в истории стали чемпионами страны. Путь к той победе был трудным. За год до триумфа представить, что именно "Рубин" выиграет Чемпионат России-2008, мог разве что ярый фанат казанского клуба. Чемпионат 2007 года "Рубин" завершил на 10 месте.

В Казани понимали, что результаты клуба, скажем так, не самые лучшие. Меж тем, в 2008 году "Рубин" праздновал 50-летний юбилей. Чем не повод замахнуться на чемпионство? Вот и в руководстве клуба решили также. Были выделены солидные деньги на трансферы.

В команду пришли настоящие звезды – легенды сборных Украины и Сербии Сергей Ребров и Саво Милошевич, игрок сборной Турции Гекдениз Карадениз, перспективный аргентинец Кристиан Ансальди. Пост №1 занял Сергей Рыжиков, а одним из главных трансферов клуба стоит назвать приход Сергея Семака. Именно в "Рубине" полузащитник сумел раскрыться так, что сразу же получил вызов в сборную России и капитанскую повязку на Чемпионат Европы.

Уже в стартовом туре "Рубин" на выезде одолел московский "Локомотив". Затем последовали еще шесть побед подряд, в числе которых были виктории над чемпионом страны "Зенитом" и московским "Динамо". Рекордную победную серию «Рубина» в 8 туре остановил "Спартак", дав жесткую оплеуху Бердыеву и команде – 3:0.

Через год "Рубин" повторит успех. Фото: ФК "Рубин".

Затем команда чередовала яркие матчи с не самыми вразумительными. Была даже серия из шести игр без побед. Впрочем, отрыв "Рубина" от конкурентов был настолько велик, что свергнуть казанцев с лидирующей позиции так никому и не удалось. А тут и подоспело завершение "черной" серии. Команда одержала более чем убедительную победу над обладателем Кубка УЕФА петербургским "Зенитом" - 4:1.

Затем подопечных Бердыева было уже не остановить. К матчу против подмосковного "Сатурна" в 27 туре казанцы подходили почти чемпионами. Оставалось только выиграть матч в Раменском.

Игра складывалась непросто. Адамов открыл счет во втором тайме. Но подмосковные футболисты смогли отыграться. Впрочем, на 89 минуте Саво Милошевич забил, как оказалось, "золотой" гол "Рубина". Произошло это как раз 2 ноября 2008 года.

После матча выяснилось, что руководство "Рубина" и не сомневалось в таком исходе поединка. Сразу же на футболистах появились чемпионские футболки и золотые тюбетейки. Говорили, конечно, что Курбан Бердыев человек суеверный, но даже он был не против заготовленного в раздевалке казанского клуба шампанского. Причем, с изображением футболистов и тренеров клуба.

К этой победе Курбан Бердыев шел 8 лет. Фото: пресс-служба ФК "Рубин".

Три поражения на финише от "Терека", ЦСКА и "Локомотива" с общим счетом 2:9, конечно, подпортили итоговые показатели клуба, но не изменили главного. "Рубин" впервые в своей истории стал чемпионом России.

С момента первого чемпионства прошло уже 12 лет. За это время многое поменялось. Мы решили вспомнить, каким был мир в 2008 году. О серьезных переменах можно судить даже по командам-участницам Премьер-Лиги 2008 года. Восемь команд, которые в то время играли в элитной лиге, сейчас в лучшем случае бороздят просторы первого дивизиона (Футбольной Национальной лиги). Там сейчас играют самарские "Крылья Советов", "Томь" и "Шинник". Раменский "Сатурн" и "Спартак" из Нальчика с разной долей успеха играют во второй лиге ПФЛ, "Луч" из Владивостока в текущем году прекратил профессиональную деятельность из-за коронавируса, а пермский "Амкар" и "Москва" ликвидированы.

2008 год для футбольной России был одним из лучших. Питерский "Зенит" выиграл Кубок УЕФА, по ходу дистанции разгромив грозную "Баварию". Следом коллектив из Северной столицы обыграл "Манчестер Юнайтед" и взял Суперкубок УЕФА. Кстати, финал Лиги Чемпионов, где "Манчестер Юнайтед" по пенальти обыграл "Челси", прошел в Москве, в "Лужниках". Лучшим в том матче был Криштиану Роналду. Может кто и подзабыл, но Роналду не всю жизнь играл в "Реале", а перебрался в Мадрид из Манчестера только в 2009-м. Сейчас Криштиану по-прежнему хорош и тащит "Ювентус".

Главным же футбольным событием 2008 года стал Чемпионат Европы. Сборная России, ведомая Хиддинком, показала лучший результат в новейшей истории, завоевав бронзовые медали. Четвертьфинальный матч с Голландией многие называют лучшей игрой сборной в XXI веке. Гол Павлюченко в основное время, Торбинского в дополнительное и издевательская точка от Аршавина, прокатившего мяч между ног Ван дер Сару. Россия тогда не спала всю ночь. Кто-то даже заговорил, что сборная Хиддинка и Аршавина могла и выиграть Чемпионат Европы, но соперничать со сборной Испании того времени было сложно. 0:3 в полуфинале тому подтверждение. Спустя 10 лет россияне взяли реванш. На домашнем мундиале - нога Акинфеева принесла победу в 1/8 финала в серии пенальти.

В 2008 году Андрей Аршавин был в полном порядке. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

После бронзы на Евро многие российские игроки перебрались за рубеж. Аршавин уехал из "Зенита" в "Арсенал", Жирков - из ЦСКА в "Челси", Павлюченко - из "Спартака" в "Тоттенхем". Своеобразной заменой в составе красно-белых для Павлюченко стал...Артем Дзюба. Тогда ему исполнилось всего 20. Ни о каком скандальном переходе в "Зенит" и капитанстве в сборной Дзюба тогда и не помышлял. В 2008 форвард пытался пробиться в основу "Спартака", но забил за весь сезон лишь дважды. По разу в чемпионате и Кубке страны.

На Олимпийских играх в Пекине сборная России довольствовалась третьим местом в общекомандном зачете - 22 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовых медали - такой улов получился у российских спортсменов. Победителям стали китайцы. На втором месте - сборная США.

В 2008 году в России прошли выборы Президента. Главой государства стал Дмитрий Медведев. Нового президента избирали и в США. Там победу одержал Барак Обама, который руководил Соединенными Штатами восемь лет.

Барак Обама отработал два срока на посту президента США. Фото: Тимур ХАНОВ

В России в 2008 году зажигали под "Город зеленого цвета" и Moscow never sleep, а настоящим хитом стала песня Believe от Димы Билана. С ней певец выиграл Евровидение, выдав одну из самых ярких постановок за всю историю песенного конкурса. На сцене даже смогли организовать лед, по которому катался Евгений Плющенко.

Дима Билан смог выиграть Евровидение со второй попытки. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На российские экраны в 2008 году выходят: "Я легенда" с Уиллом Смитом, "Самый лучший фильм" с Гариком Харламовым, "Мы из будущего" с Данилой Козловским, "День радио" с квартетом "И", "Железный человек" с Робертом Дауни-младшим, мультик "Кунг-фу Панда", "Каменная башка" с Николаем Валуевым (да-да, тогда он еще и актером был) и первые "Сумерки" с Робертом Паттинсоном.

По телевизору еще можно было следить за первыми героями "Универа" и семьей Букиных из "Счастливы вместе". Именно в 2008 году на телеэкранах появилось ток-шоу "Давай поженимся", а Андрей Малахов еще вел "Пусть говорят".