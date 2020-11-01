Дискотеки и нравоучения: в театре кукол "Экият" премьера спектакля "Волк и семеро козлят"

Новая сказка в театре "Экият". Фото предоставлено ТГТК "Экият"

В Татарском государственном театре кукол "Экият" прошла премьера новой постановки для тех, кто 3+. Малышам показали сказку "Волк и семеро козлят". Старая история в современное время - это и исчезнувший папа козлят; и Заяц, борющийся за титул "Золотого голоса леса".

Для заслуженного артиста Татарстана Дилюса Хузяхметова этот спектакль - дебют в качестве режиссера. Музыкальная история в инсценировке Эльвиры Гилемхановой нашла самый большой отклик в сердцах главных зрителей - детей. Они поддерживали сказку, ее героев с первых минут, вместе пели песенки Козы, Зайца, возмущенно топали ногами и переживали, когда антигерой-Волк изменил голос и так пел добрую песенку под дверью дома Козы.

Главные герои сказки. Фото предоставлено ТГТК "Экият"

Посыл сказки не изменился - родителей надо обязательно слушаться! Но в спектакле историю проговорили еще и с учетом современных тенденций, поэтому зрители - и маленькие, и взрослые, смотрели постановку с большим интересом, почерпнув многое всего за один час действия.

Когда росли мы, нас почему-то не интересовало, а куда это пропал папа козлят - Козел? Но современные дети слишком часто задают порой неудобные вопросы. Так что авторы опередили их и сами рассказали устами Козы, куда он пропал. Версия - "папа-космонавт", вполне устроили как самих козлят, так и зрителей. Но взрослым явно не хватало возвращения этого "настоящего Козла". Может, тогда и финал у этой известной всем истории был бы очень необычен?

Сцена из спектакля. Фото предоставлено ТГТК "Экият"

Ну, а пока все та же старая история на новый лад. А также веселый и чудаковатый Заяц. Он бродит по лесу, и под каждым кустом у него рояль. Тема вполне понятная для взрослых, не для малышей. Правда, те концерты, которые дает ушастый - это каждый раз маленькая дискотека для малышей. Со всеми атрибутами - зеркальный шар под потолком, заводная музыка и, конечно, сам Заяц - почти финалист шоу конкурса лесных талантов.