Нападение на отдел полиции в Кукморе: по подозрению в подстрекательстве к этому задержан отчим застреленного подростка

Задержанный был ранее судим за взрывы на газопроводе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В татарстанском Кукморе полицейскими был задержан 50-летний отчим застреленного подростка, который пытался поджечь здание местного УМВД при помощи бутылок с «коктейлем Молотова». Сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, при задержании 16-летний мальчик ножом ранил полицейского и был уничтожен. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Отчима же заподозрили в подстрекательстве застреленного подростка, которого он устроил на работу в свое кафе. Дело в том, что мужчина в 2001 году был осужден по уголовным статьям «Незаконное изготовление оружия» и «Диверсия». Вместе с подельником он произвел три взрыва на магистральном газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» на территории Кировской области. В колонии строгого режима задержанный должен был провести 14 лет, но вышел на свободу он уже в 2013-ом.