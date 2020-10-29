"Мне жалко вас": ответила на уговоры пассажирка автобуса в Татарстане и в итоге надела маску клоуна

Ее она надела только после долгих уговоров. Фото: скриншот с видео

В Альметьевске пассажирка автобуса отказывалась надеть маску, как того требуют рекомендации Роспотребнадзора.

- Мне жалко вас, вы не понимаете, что вы творите! Завтра нам скажут умри - все лягут и умрут, - спорила женщина с кондуктором и другими пассажирами. - Все знают, что не имеют права, однако все прогибаются.

Спор, который сняли на видео, привел к тому, что водитель автобуса просто отказался дальше ехать. А пассажирка продолжала утверждать, что все требования носить маски незаконны.

- Да я лучше эту маску одену, чтобы не платить! - слышится за кадром голос одного из мужчин в автобусе. На его сторону встала другая пассажирка, которая была не столь разборчива в методах борьбы с нарушителями масочного режима. Она заявила, что готова сама выкинуть женщину без маски из автобуса.

Но до этого дело не дошло. Скандальная пассажирка, видимо, поняла, что из-за нее автобус дальше никуда не поедет и все же достала из сумки маску и надела ее, вот только она была не медицинская, а клоунская.