В Марий Эл медведица, защищая своих детенышей, напала на человека

Сейчас жизни жертвы хищника ничего не угрожает. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Моркинском районе Марий Эл медведица напала на человека. Все произошло в лесу у деревни Чодрасола еще 20 октября, но подробности инцидента стали известны лишь сейчас. По данным Минприроды республики, животное защищало своих детенышей. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

- Бурые медведи корректируют свое поведение, чтобы избежать встреч с людьми, всё же полное избегание не всегда возможно, - отмечают в ведомстве. - В последние годы все чаще поступают сообщения о нападениях бурых медведей на людей в мире. Наиболее распространенным сценарием несчастных случаев была оборонительная атака самки с детенышами (47%), за этим следовали: внезапные встречи (медведь сталкивался с человеком на близком расстоянии - 20%), присутствие собаки (17%), нападение медведя после выстрела или в капкане (10%) и хищнические атаки (5%).

Избежать подобного может шум, который будет предупреждать медведей о присутствии в лесу человека, групповые прогулки и содержание собак на привязи.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ

Если вы первым заметили медведя, нужно остановиться и для начала понять видит ли он вас тоже. Если нет, то лучше потихоньку уйти.

В обратном случае, не бегите. Медведь быстрее человека. Оставайтесь на месте и постарайтесь выглядеть угрожающим. Также говорите с медведем, но только очень уверенно, это может успокоить животного. Он может из любопытства подойти и встать на задние лапы, чтобы вас обнюхать. Тут надо следить за передними лапами медведя. Если они опущены, то животное может быть не опасным, нужно тихонько отступать. Если медведь пошел за вами, то остановитесь.

Ни в коем случае ничего не бросайте в него, это может привести к нападению со стороны животного.

При начале нападения медведя надо дать понять, что вы готовы противостоять. На его агрессию повысьте голос и стучите палкой по деревьям.

Если медведь все же напал, то в самый последний момент нужно упасть на землю. Но при этом именно на живот. Тут можно немного раскинуть ноги или свернуться в клубок. Главное не давайте медведю перевернуть вас на спину. Бороться и кричать нельзя. Животное должно в итоге потерять к вам интерес и уйти.