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Как сдать ЕГЭ на 100 баллов и поступить на бюджет? Казанский выпускник поделился личным опытом

Стобалльник по истории Эдуард Майданчик рассказал о том, как подготовиться к ЕГЭ на максимальный результат и какие возможности не упустить, чтобы поступить в университет мечты.
Инзиля ШАКИРОВА
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По словам выпускника, сдать ЕГЭ на высший балл сложная, но выполнимая задача.

По словам выпускника, сдать ЕГЭ на высший балл сложная, но выполнимая задача.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство просвещения опубликовало проект расписания основного периода сдачи ЕГЭ в этом учебном году, согласно которому экзамены у выпускников пройдут с 24 мая по 1 июля. Отменять ЕГЭ не планируют в ближайшее время точно, потому что именно этот формат показал себя как самый удачный из всех для поступления в вуз, но готовиться к нему школьникам приходится долго и упорно. Чтобы немного облегчить задачу выпускникам, «Комсомольская правда» совместно со стобалльником ЕГЭ по истории Эдуардом Майданчиком делится лучшими советами для успешной подготовки к экзаменам.

Изучите специфику выбранных предметов

Для этого стоит обратиться на сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и найти вкладку «Демоверсии, спецификации, кодификаторы». Там будут варианты, ответы к ним и критерии проверки, чтобы вы точно понимали, что от вас требуется написать на экзамене и к чему готовиться. Кроме того, на этом же сайте вы найдете официальные КИМы прошлых лет, изменения в тестах и открытый банк заданий, чтобы практиковаться и вникать в суть вариантов.

– Я считаю, что каждый может сдать ЕГЭ на 100 баллов. Для этого нужно определить свою цель и досконально изучить формат выбранного экзамена. По истории, например, следует делать упор на теорию, чтобы потом применять знания на практике. Кроме того, каждый факт или событие нужно рассматривать с разных сторон. Допустим, мы изучаем какую-то войну или политические, экономические события – их надо обязательно подкреплять географическими материалами, потому что у нас очень много заданий с картами. Также важно изучать музыку, литературу, кино, потому что могут попасться вопросы по культуре. Кстати, зубрить даты особо не нужно. Куда важнее изучать процессы, явления, причины и следствия, – говорит Эдуард.

То есть браться за все и сразу неправильно, следует понять, какой материал точно пригодится на ЕГЭ и изучать непосредственно его, для этого – разобраться со спецификой экзамена. Также, когда выбираете учебники, делайте упор на энциклопедии, национальные атласы, различные справочные пособия, написанные учеными. Все источники должны быть авторитетными и официально подтвержденными.

Выбирайте оптимальный способ подготовки

Репетитор, курсы или онлайн-школа – решать вам. У каждого типа подготовки к ЕГЭ есть свои минусы и плюсы, но при любом выборе школьнику все равно придется много заниматься самостоятельно, писать пробные экзамены, разбирать материал и заучивать информацию.

– К экзаменам я готовился с репетиторами: с ними мы разбирали основные задания и очень много практиковались. Главный плюс репетитора в том, что он может объяснить, как правильно оформить ответ на то или иное задание, чтобы точно получить все баллы. ЕГЭ по гуманитарным предметам достаточно специфичен – одно неправильное действие, и ты рискуешь потерять баллы, а репетитор досконально тебе объясняет схему работы над каждым вопросом в КИМах.

Также такие преподаватели всегда дают стимул для подготовки к ЕГЭ, так как у тебя есть некий контроль: ты должен вовремя делать задания, читать литературу, которую тебе дают. К тому же, мой репетитор по истории готовил меня и к олимпиаде, то есть мотивации было много.

Говоря про школу, в ней тоже была подготовка, но слабая. У нас в 11-м классе был не самый высокий состав преподавателей, поэтому больше времени я готовился с репетиторами или сам. По русскому языку учитель был заинтересован в хороших результатах, знаю, что в параллельных классах ребята, сдающие химию и физику, тоже очень много занимались. В целом, подготовка к ЕГЭ в школе оставляет желать лучшего – уклон делается на самостоятельное приобретение знаний, либо работу с репетитором.

На самом ЕГЭ говорят такую фразу, что каждому, кто учился в школе по силам сдать экзамен, ведь задания составлены исключительно на основе обычной программы, но это совершенно не так. Например, по истории дают задание: написать в чем заключалась специфика экономики России в XIX веке. Мне кажется, не каждый учитель объясняет это в школе, – делится своим опытом Эдуард.

То есть какой бы способ подготовки к ЕГЭ вы не выбрали, делайте упор на самостоятельные занятия, практику дома, ежедневные повторы материала и решение заданий.

Не переживайте

Стресс во время подготовки к экзаменам –– явление очень частое. Чтобы быть уверенным в себе, нужно готовиться и не лениться. Также почаще общайтесь с друзьями, близкими и учителями в школе, которые помогут советом и поддержат психологически:

– Я очень ждал результаты ЕГЭ по истории и надеялся именно на 100 баллов, ведь шел к этой цели и мечтал о таких результатах. Очень сильно переживал, несколько дней просматривал сайт, который плохо работал. Но когда я все-таки увидел свои 100 баллов, то был несказанно рад. Родители рядом были в слезах, а я звонил своим репетиторам, друзьям, учителям. Была такая эйфория, справиться с которой было достаточно трудно. Родители говорили, что ЕГЭ я – не самое главное. Экзамен не оценивает твои знания полностью, главное – как ты разбираешься в теме. Но они верили в меня и всегда поддерживали, помогали и говорили, что все обязательно получится. Я считаю, что поддержка от родителей в течение подготовки к ЕГЭ – важный элемент успеха.

Не забывайте про «неважные» предметы

Готовясь к ЕГЭ, многие школьники забывают про общеобразовательные предметы, оценки по которым идут в аттестат. Уделяйте время не только дисциплинам, которые сдаете, но и остальным предметам, чтобы получить дополнительные баллы при поступлении в вуз:

– Уровень образования в каждой школе разный. Я закончил свою гимназию с золотой медалью, не прикладывая при этом очень много усилий. По любимым урокам мне всегда хватало своих знаний, чтобы отвечать на занятиях, а по точным наукам я подучивал какую-то информацию и старался подтянуть оценки. Золотая медаль дала мне 5 дополнительных баллов при поступлении в Казанский Федеральный Университет, что очень круто, ведь каждая цифра в общем зачете играет роль, – говорит Эдуард.

Участвуйте в олимпиадах, потому что они «в России ценятся больше, чем ЕГЭ»

Школьные олимпиады –– это отличный способ проверить свои знания, изучить дополнительную информацию и, выиграв, поступить в престижный вуз, стать обладателем стипендий или получить привилегии при выборе университета. Олимпиады проводятся по всем школьным предметам, а также по дополнительным, среди которых: дизайн, журналистика, инженерные дисциплины, лингвистика, международные отношения, глобалистика и другие.

Одна из главных – Всероссийская олимпиада школьников – проходит по этапам: школьный, муниципальный (городской), региональный и заключительный. Победа на финальном испытании дает школьнику возможность поступить в любой вуз страны без сдачи ЕГЭ, при этом право на льготу сохраняется в течение четырех лет, то есть «поступить» в университет можно уже в восьмом классе. Также призерам и победителям присуждается денежная премия, к примеру, в Москве в прошлом учебном году она составила 500 000 тысяч рублей.

Вторыми по значимости считаются олимпиады, входящие в перечень Министерства науки и высшего образования РФ. Диплом победителя такой олимпиады дает возможность поступить в университет без вступительных испытаний или получить 100 баллов за ЕГЭ. Но чтобы использовать выигранную льготу, победители и призеры должны подтвердить свой результат, набрав на государственном экзамене по соответствующему предмету определенное количество баллов. По принятому правилу – не менее 75, но вуз может предъявить и более высокие требования.

Эдуард также принимал участие в школьных олимпиадах и говорит о том, что они позволяют расширять кругозор, мотивируют к изучению дополнительной информации и дают впоследствии еще больше шансов получить 100 баллов на ЕГЭ:

– Самая важная олимпиада для меня – это региональный этап ВсОШ. К этой олимпиаде готовился серьезно и очень хотел стать призером: решал задания, изучал дополнительную литературу, много практиковался и настраивался на хороший результат. Олимпиады изменили мое представление об истории в целом. Я начал сравнивать изучаемый материал с нынешней действительностью: находить различия, причины и следствия, изучать ученых, в том числе и Верта, который описывал события революционных лет. На самом испытании была очень высокая конкуренция, но свою мечту я все-таки исполнил. Только, к сожалению, призерство на этом этапе не дает никаких привилегий при поступлении в вуз, поэтому нужно стремиться к заключительному туру.

Помните, что олимпиады – это возможность приблизиться к заветным 100 баллам за ЕГЭ, поэтому пробуйте свои силы везде.

Не забывайте отдыхать

Во время длительной подготовки к экзаменам важно уделять время отдыху, прогулкам и спорту, чтобы не переутомляться. Высыпайтесь, ешьте здоровую еду, меняйте вид деятельности и делайте перерывы между занятиями, но не пользуйтесь телефоном и другими гаджетами во время отдыха. Так мозг не отдыхает, а, наоборот, напрягается и еще больше устает от переизбытка информации.

– Не переживайте, но готовьтесь очень много и не жалейте себя. Не ленитесь и настраивайтесь на рабочий лад в течение всего учебного года – это обязательно принесет свои плоды. Старайтесь читать больше достоверной информации и всегда будьте уверены в своих силах, при этом давайте себе время на отдых. Знайте, что все в ваших руках, и каждый выпускник может сдать ЕГЭ на 100 баллов, – отмечает Эдуард.

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