Одним из главных блюд на новогоднем столе часто бывает салат. Разнообразие рецептов позволяет сделать праздничный стол вкусным и нарядным. Однако в Роспотребнадзоре Татарстана напоминают, что любой салат – это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины.- Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжёлого пищевого отравления, - отмечают специалисты Роспотребнадзора.В салатах обычно смешивают продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов.- Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре 2-6 градусов тепла, - пояснили в ведомстве.Сроки годности салатов регламентированы:- Салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки – только 12.- Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов (после заправки – 12).- Салаты и винегреты из варёных овощей – 18 часов (после заправки – 12).- Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов.- Салаты с добавлением морепродуктов без заправки – 12 часов.- Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.- Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник, - советуют в Роспотребнадзоре.На каждом новогоднем столе будет свой набор салатов. Кто-то по традиции предпочтет встретить Новый год с \\"Оливье\\" или \\"Селедкой под шубой\\", кто-то решит приготовить излюбленный во всем мире \\"Цезарь\\", а кто-то, например, французский \\"Нисуаз\\" или теплый салат из телятины. У каждой хозяйки свои вкусы. Впрочем, чтобы на утро не болел живот, а цифры на весах не шокировали, сотрудники Роспотребнадзора предлагают заменить \\"тяжелые\\" ингредиенты на более диетические.- Если в салате присутствуют жареные мясные компоненты, скорее всего в нем будет слишком много соли и добавленный сахар. Попробуйте заменить такие ингредиенты на тофу, приготовленный на пару, отварную курицу или креветки.- Хрустящая лапша, кусочки чипсов, сухарики, особенно промышленного производства – значительно повышают калорийность салата и содержание в нем соли. Для приятного хруста разнообразия вкуса можно добавить миндаль, кунжут или фисташки.- Жирные заправки – основной источник калорий: в 1 столовой ложке сметаны содержится от 23 ккал (10%) до 58 ккал (30%); майонеза – 106 ккал, растительного масла – 153 ккал. Для снижения калорийности пользуйтесь для заправки соком лимона, йогуртом 1% (7 ккал), соусом из сливок (10%) с зеленью или огурцом (20 ккал).- «Легкие» заправки действительно содержат меньше жиров, но слишком много соли и сахара, чтобы считаться полезными.- Помните, что даже диетический продукт, при неумеренном употреблении, может привести к набору веса. Не готовьте салаты в большом количестве, 1-2 столовых ложек на порцию вполне достаточно, чтобы удивить гостей новым рецептом, попробовать другие блюда и избежать переедания.