В декабре жительница Чебоксар Вера Куприяновна должна была отметить свой 83-й день рождения. С этим праздником ее ежегодно поздравляли и местные власти. Вот и в этот раз на имя пенсионерки пришла открытка.Только женщина скончалась еще пять месяцев назад - 28 июля. Но член городской Собрания депутатов Сергей Антонов - автор открытки, об этом почему-то не узнал. Письмо с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни получил внук покойной.- Уважаемый Сергей Григорьевич, как же халатно вы относитесь к своей работе, вот так для галочки поздравляете пенсионеров, даже не проверив, живы ли они. Наверное, хотели пожелать добра человеку, проявить свою заботу, сделать вид что вы, Сергей Григорьевич, хороший депутат, а получилось как обычно, - написал Павел на своей странице в социальной сети.Он также добавил, что эта открытка с поздравлениям покойной - “просто плевок в его сторону” и потребовал извинений. “Комсомолка” связалась с Павлом и выяснила, что депутат уже лично извинился перед их семьей. Ситуацию он объяснил тем, что списки для поздравления были сформированы еще летом, когда Вера Куприяновна была еще жива. Ее внук уже не обижен, но по-прежнему зол.