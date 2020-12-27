101 год Мариам Хузеевне Надершиной исполнился, когда она находилась на лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице. Туда пожилая женщина была доставлена с диагнозом: новая коронавирусная инфекция. У нее инфекция успела поразить 25% легких. В течение восьми дней врачи делали все возможное, чтобы вылечить пенсионерку. В итоге им это удалось и 101-летнюю женщину выписали из больницы.- Благодарю врачей за проделанную работу, а Мариам-апу поздравляю! – выразил признательность медикам президент Татарстана Рустам Минниханов в своем инстаграме.Отметим, что с начала пандемии коронавируса в республике его выявили у 12 890 человек, в том числе и у 106 за прошедшие сутки. 10 637 человек смогли победить инфекцию, а 185 скончались.