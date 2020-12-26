В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 104 новых случая COVID-19, из них 1 – завозной, остальные контактные. 31 человек госпитализирован, 73 получают лечение на дому. Большинство заразившихся - жители Казани (45 человек).На 26 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 784 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 10 617, в том числе 23 за минувшие сутки.Еженедельный темп прироста в декабре остается стабильным и не превышает 0,8%. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.Она отметила, что, несмотря на увеличение доли ковидных пневмоний на 46%, доля тяжелых случаев среди них снизилась на 33%. Заболеваемость среди детей в 8 раз ниже, чем у взрослых. В уязвимой группе остаются лица старше 65 лет: заболеваемость в этой группе выросла на 71%.За весь период действия ограничительных мероприятий специалистами Роспотребнадзора выдано 13,5 тысяч предписаний, проверено более 29 тысяч объектов – на каждом 10-м были выявлены нарушения. За неисполнение предприятиями и организациями антиковидных мер составлено 1200 протоколов. Наказание уже назначено 828 нарушителям на общую сумму более 10 млн рублей. За грубые нарушения деятельность 37 объектов приостанавливалась на срок от 5 до 90 суток.Наиболее дисциплинированными оказались промышленные предприятия, среди которых доля нарушителей составила всего 1,5%. Наиболее часто нарушения выявлялись в частных медицинских организациях, объектах бытового обслуживания населения и в системе общественного питания.Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости неукоснительного соблюдения санитарной безопасности в период новогодних праздников.- Надо проводить больше мероприятий на открытом воздухе: парки, катки и другие площадки. В новогодние каникулы следует усилить работу всех экстренных служб. Минздраву необходимо обеспечить работу медицинских организаций в усиленном режиме, - подчеркнул руководитель республики.Также Рустам Минниханов особо отметил важность обеспечения занятости детей в зимний период. Для этого необходимо подготовить должным образом все пришкольные и загородные лагеря, объекты спорта и культуры.