В конце года \\"Ак Барс\\" набрал просто крейсерский ход. Перед матчем с московским \\"Динамо\\" в активе подопечных Квартальнова значилось семь побед подряд. Поединок в столице России был последним для казанского клуба в текущем году. Так что \\"барсы\\" были полны решимости уйти на новогодний перерыв в хорошем расположении духа.Команды начали без раскачки и сразу обозначили претензии на результативныйматч. Уже к 12-й минуте счёт стал 2:2, причем \\"барсы\\" дважды были вынуждены отыгрываться. Форвард Илья Круглов вывел \\"Динамо\\" вперед на 7 мнуте, но через полторы минуты Дмитрий Воронков красиво уложил экс-голкипера казанцев Эмиля Гарипова и после рикошета от защитника завёз шайбу в ворота.Еще через минуту Дмитрий Кагарлицкий после удачного для себя отскока оформил второй гол «бело-голубых», однако затем Михаил Глухов не без помощи рикошета от клюшки соперника сделал цифры на табло равными – 2:2.Ключевым стал второй период, когда игроки Дмитрия Квартальнова отправили в ворота соперника четыре безответные шайбы. Почти сразу после перерыва Михаил Фисенко забил при выходе \\"2 в 1\\", а затем гости дважды реализовали большинство. Найджел Доус и Стефан Да Коста поочередно поразили ворота Эмиля Гарипова, который уступил место на льду Ивану Бочарову. Но и его сменщик недолго оставался сухим: Стефан Да Коста оформил дубль и сделал счёт 6:2.В начале третьей двадцатиминутки команды обменялись удалениями до конца игры. Сначала досрочно отправился в раздевалку Сергей Бойков из \\"Динамо\\", а через три минуты 5+20 получил Патрис Кормье. Впрочем, минуты игры в неравных составах на счет не повлияли, зато в равных составах отличился Никита Дыняк, который установил окончательный счет. 7:2 - победа \\"Ак Барса\\".