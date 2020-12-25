Такого культурно-образовательного проекта в истории края ещё не было. Более того, это единственный в своем роде многофункциональный комплекс в России. Генеральный директор Компании Наиль Маганов лично провел экскурсию для журналистов, представив интерактивные площадки, академические классы, лаборатории, музеи, концертный зал, рестораны, которые, безусловно, станут местом притяжения, куда людям захочется приходить вновь и вновь.ЗА РАМКИ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИИнициатором превращения старого здания универмага в Альметьевске, построенного ещё в 70-е годы прошлого столетия, в общественный центр также был лично Наиль Ульфатович.Масштабным преобразованиям предшествовал глубокий анализ того, чем должен быть наполнен общественный центр, что принесёт наибольшую пользу людям.Наиль Маганов, приветствуя журналистов, подчеркнул: «Мы уверены, что каждый житель в пешей доступности, буквально в 15 минутах ходьбы, должен иметь возможность посетить подобного рода центры, прикоснуться к прекрасному, интересному, что выходит за рамки обыденной жизни, что будет познавательно, поучительно и даст импульс развитию».МАДОННА, ДОСТУПНАЯ ВСЕМПервый этаж отдан под выставочное пространство. Сегодня здесь работают две экспозиции. Представляя первую из них — выставку уникальной картины XVI века «Мадонна с младенцем», принадлежащей кисти итальянского художника Франческо Убертини, известного во всем мире как Баккьякка, Наиль Маганов рассказал, что ранее она находилась в Банке «Зенит». В «Татнефти» об этом узнали и решили, что работа должна быть доступна для всех жителей юго-востока. В итоге банк подарил картину стоимостью $1 млн Альметьевску. В будущем она станет частью экспозиции большой картинной галереи — подготовительные работы по её строительству в Компании «Татнефть» уже начались.Как заявил Наиль Маганов, коллекция картинной галереи формируется уже сегодня, эксперты ищут по-настоящему ценные вещи:«Наши земляки достойны, не выезжая куда-то, наслаждаться красотой и прикасаться к высокой культуре. Кому нравится, пусть строят торговые центры, а мы будем строить центры культурные».НЕПЕРЕДАВАЕМАЯ АТМОСФЕРАДругая экспозиция — выставка музыкальных инструментов народов мира — крупнейшей частной коллекции России. Здесь представлены 624 инструмента, в т.ч. рояль Шостаковича.Также на первом этаже расположена «Диджитал Академия» для получения знании в области компьютерного дизаи на, графики, видеомонтажа, анимации. Воспитанники академии, заверил Н. Маганов, всегда будут востребованы в том числе и нефтяниками, которые заинтересованы в людях, прекрасно владеющих практическими навыками в этой области. Уже на данном этапе Компания может обеспечить профессионалов в этой области достаточным объёмом работ, так как современное производство нефтедобычи построено на широком применении ИТ-технологий.Рядом с музеем и академией расположилось кафе-эклерная с отдельным выходом на парковую площадь. Как подчеркнул главный архитектор проекта Никита Выходцев, находясь здесь, невозможно понять, где находишься: «То ли это Казань, то ли Москва, то ли Базель». Стильная кондитерская, в ассортименте которой множество видов десертов, создаёт непередаваемую атмосферу.ИСПОЛЬЗУЯ МИРОВОЙ ОПЫТВторой этаж занимает интерактивный научно-познавательный центр «Альметрика», в концепцию которого заложены инновационные подходы к изучению естественных наук. Прежде, чем открыть это по-настоящему уникальное пространство, организаторы изучили мировой опыт по созданию подобных площадок.- В нашем центре более 50 интерактивных экспонатов, восемь тематических кластеров, современные лаборатории и научные мастерские, — рассказал газете «Нефтяные вести» директор «Альметрики» Александр Савинич. — Интерактив предназначен как для детей, так и для взрослых. У нас можно не только погрузиться в мир науки и техники, совершенно по-новому изучать физику, химию, астрономию, биологию, но и проводить мастер-классы, научные праздники, ощутить себя настоящим учёным, крутым экспериментатором.Уникальность центра ещё и в том, что все экспонаты предназначены для работы, они не спрятаны под стеклом, их можно трогать, применять для изучения физических явлений, законов Вселенной и т.д. В научных мастерских, оснащённых 3D-принтерами, плоттерами, робототехникой, можно не только заняться техническим творчеством, но и смастерить нужную деталь, поделку, реализовать свою оригинальную идею.ПОМОГУТ С КЕМБРИДЖСКИМИ ЭКЗАМЕНАМИНа третьем этаже расположился образовательныи центр Ace Language Academy. Как рассказал Наиль Ульфатович, в центре 17 учебных аудиторий, каждая из которых оборудована интерактивными панелями, акустической системой и микрофонами. В языковом центре есть оборудование для создания виртуальной среды, несколько мультимедийных столов для развивающих занятий с детьми, игровая комната с интерактивным полом. Также предусмотрены специально оборудованная аудитория для занятий вокалом и арт-студия.В Ace Language Academy оборудован многофункциональный зал на 120 посадочных мест, позволяющий проводить обучающие семинары, тренинги и кинопоказы. В языковом центре можно будет обучиться английскому, китайскому, немецкому языкам, а по завершении обучения здесь помогут сдать международные Кембриджские экзамены.ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ЮГО-ВОСТОКАНа 4-5 этажах разместился зрительный зал на 270 мест с телескопическои трибунои для проведения концертов, театральных представлении , кинопоказов. Его уникальность заключается в том, что зал может трансформироваться и из концертного превращаться в зал для проведения занятий восточными практиками.Во время презентации общественного центра в холле 4 этажа была представлена уникальная выставка фотографии «Удивительная Земля», сделанных с орбиты МКС Сергеем Рязанским, ле тчиком-космонавтом, Героем России. По мнению Н. Маганова, в дальнейшем свои работы здесь смогут представлять местные фотографы, и это будет прекрасным стимулом для творчества и устремлений к новым профессиональным вершинам.Рядом с выставочным пространством расположился ресторан «Сыроварня» Аркадия Новикова, знаменитого на весь мир качественно новым подходом к кухне, обслуживанию, интерьеру и атмосфере ресторатором. Его рестораны прославились по всему миру — в Майами, Дохе, на Сардинии и т.д.Настоящим сюрпризом для журналистов стала пресс-конференция с участием Аркадия Новикова на онлайн-площадке Zoom. Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, что согласился на приглашение «Татнефти» открыть ещё одно заведение в Альметьевске. Здесь будет как традиционный ассортимент блюд, так и татарская национальная кухня: чак-чак, каклаган каз (вяленый гусь по-татарски) и мн. др. Также к ресторанному производству будут привлечены местные предприниматели.Подобные пространства, как в Общественном центре «Алмет», появятся во всех городах юго-востока республики, заверил Наиль Ульфатович, и безусловно станут уникальным местом притяжения для взрослых и малышей, учащихся школ и студентов.