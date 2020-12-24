Громкое уголовное дело в отношении экс-оперативника Динара Гафиятова было возбуждено в 2019 году, и сейчас завершилось обвинительным приговором. Мужчину признали виновным в \\"Превышении должностных полномочий\\" и \\"Незаконном лишении свободы\\", и приговорили у 4 годам колонии общего режима.Напомним, Гафиятов и его 52-летний отец стали фигурантами уголовного дела после того, как жительница Альметьевска сообщила о пропаже своего 47-летнего брата Идриса. Пропавший проживал в селе Чулпаново Нурлатского района, и исчез в мае 2019 года. Родственница сообщила в полицию об исчезновении Идриса, и спустя время ей позвонили и обрадовали: \\"Брат нашелся!\\". Но вскоре ей пришлось писать новое заявление - брат снова исчез!Мужчину отыскали, и сестра лично навестила его в деревне. Там она услышала совершенно невероятную историю. По словам брата, когда он был в гостях у приятеля, их забрали в полицию и обвинили в краже. Затем братья Гафиятова вывезли его в Аксубаевский район на ферму к их отцу, который сильно болел и не мог сам ухаживать за коровами и быками. Там приятель Идриса сбежал, а ему пришлось несколько недель трудится на этой ферме в качестве раба.Возмущенная сестра мужчины написала заявление в правоохранительные органы, и там после проведенной проверки возбудили уголовное дело в отношении оперативника Динара Гафиятова и его отца. Экс-оперативника арестовали на время следствия. МВД Татарстана также провело свою служебную проверку, и уволило Динара Гафиятова в декабре 2019 года за совершение проступка, порочащего честь мундира.На скамью подсудимых сел пока только Динар. Уголовное дело в отношении его отца выделено в отдельное производство по медицинским показаниям. Оно будет рассмотрено, когда состояние отца экс-полицейского не будет вызывать опасения у врачей.