За 2020 год жительница Набережных Челнов смогла родить трех детей

За один календарный год женщина получила статус многодетной матери. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

С редким случаем столкнулись медики Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах. В воскресенье 20 декабря они приняли роды у уже хорошо знакомой им мамочки - 20 января 2020 года они уже была в Центре. Тогда на свет у нее появилась двойня

Детей назвали Сафия и Кабир. Счастливое семейство выписали, порекомендовали приходить еще.

Кто же мог подумать, что женщина последует этому совету и уже через 11 месяцев вновь вернется в медцентр? Женщина родила сына. Мальчика весом почти 4 килограмма и ростом 53 сантиметра назвали Саид.

По мнению специалистов, такие малые сроки между родами - случаи редкие. Тем более, что в этом варианте женщина за один календарный год получила статус "многодетной".