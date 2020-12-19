В Тинчуринском театре представили новую постановку "Сайдаш.Бессоница"

В Тинчуринском театра поставили новую пьесу "Сайдаш.Бессоница" Фото: Из материалов пресс-службы

Прежде всего хотелось бы отметить и предупредить не знающих татарского языка зрителей – часть постановки идет на татарском. Перевод есть, но в сцене пролога, когда зрителя знакомят с биографией Салиха Сайдашева, часть текста останется недоступной для восприятия из-за отсутствия перевода.

Сцена из спектакля Фото: Из материалов пресс-службы

Авторы спектакля – Луиза Янсуар и Резеда Гарипова.

Если вы не знакомы с биографией Салиха Сайдашева и Карима Тинчурина то перед посещением нового спектакля «Сайдаш.Бессоница» обязательно прочтите их. Иначе то, что происходит в этом лабиринте будете воспринимать как бред пациента палаты №6. Тем более, что периодически действия прерываются медсестрой с белом халатике.

Это спектакль-лабиринт Фото: Из материалов пресс-службы

Без знакомства с историей жизни Сайдашева и Тинчурина ни одна сцена не будет понятна, как и то, почему зрителей всего 15 человек, и вместо уютного Тичуринского зала им приходится бродить по закулисью, встречаясь с участниками пантомимы, сразу четырьмя Сайдашами и маленьким мальчиком, который должен вырасти и стать именно им, гениальным композитором Сайдашем.

Вы увидите сразу четырех Сайдашев Фото: Из материалов пресс-службы

Спектакль заявлен как лабиринт, и спустя некоторое время ты понимаешь, что это не только стены, коридоры и комнаты. Прежде всего, это закоулки души композитора, и его потайные воспоминания. В том числе и о Кариме Тинчурине, с которым они вместе создали классический татарский театр. Трагическая судьба актера и прозаика, попавшего в жернова сталинской эпохи и перемолотого в прах этими репрессиями, неразрывно связана до последних дней его жизни с театром, где словно бы остался его бестелесный образ в виде опоясанного бомбой призрака.

Думы композитора во время болезни Фото: Из материалов пресс-службы

Сайдаш жил и творил, любил и радовался жизни в этих стенах, в которых шли спектакли и звучала его музыка. Потому, наверное, спустя годы и вернулся он в театр, из которого его так трагично изгнали, вместе со своей бессонницей из палаты московского госпиталя. Вернулся, потому что здесь он оставил свою душу.