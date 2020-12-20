Неоновая сказка Казанского ТЮЗа

Неоновая сказка на сцене Казанского ТЮЗа Фото: Из материалов пресс-службы

В пятницу, 18 декабря, в Казанском ТЮЗе прошла генеральная репетиция, предпоказ неоновой сказки «Конёк-горбунок от Ёк до Ок». Жанр новой постановки обозначен как сказка-мистерия в стиле джаз-фьюжн для детей и взрослых.

Спектакль поставил 27-летний московский режиссер Максим Иванов, выпускник Театрального колледжа Олега Табакова. Сказка, знакомая нам всем с детства в виде уникальной поэмы Николая Ершова и мультипликационного полнометражного фильма до XXI века добралась с изменениями в стиле современных веяний – она погрузилась во мрак, и все действующие персонажи – это лишь неоновые схематичные контуры, которые выплывают из темноты.

Спектакль идет час Фото: Из материалов пресс-службы

Перед началом спектакля всех просят внимательно изучить афишу и предупреждение, что в постановке присутствует яркий мерцающий свет, который может повлиять на зрителей, подверженных фотогенной эпилепсии и повышенной чувствительности к свету. Поэтому внимание к новому спектаклю у прессы было повышенным. И дело не только в том, что для всего Татарстана это такой первый иммерсивный спектакль, где используются неоновые костюмы. Дело в том, что 2020 год – год 205 летнего юбилея создателя этой сказки - Николая Ершова. Вот и пришли посмотреть, как с бессмертным произведением студента Ершова, после прочтения которого даже Александр Пушкин сказал «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить», в XXI веке обошлись потомки.

Сцена из спектакля Фото: Из материалов пресс-службы

Потомки не только с уважением отнеслись к сказке, но и максимально усовершенствовали ее для просмотра современной молодежи. Постановка получилась очень яркая. Причем во всех смыслах этого слова. На черные костюмы артистов были нанесены схематичные линии, обозначавшие людей, лошадей, птиц. Как ребенок в первые годы своей жизни рисует человека – "палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек". Вот в таких костюмах и двигались артисты. Все эти линии были сделаны из неоновых материалов, которые светились в темноте. Причем заметно было, что все движения были нетипичными – с расставленными руками и ногами, словно плавными и округлыми мазками артисты рисовали на черной сцене уже современную историю. Про старика, у которого были три сына, про волшебную кобылицу, Конька-горбунка, Царя и красавицу Царь-девицу. Декорации фантазия зрителей расставит сама, если они конечно потребуются.

Финал в сказке Ершова – главный герой благодаря Коньку-горбунку прошел все испытания, и, вынырнув из кипящего молока, переродился – из Ивана-дурака стал достойным спутником Царь-девицы. В казанской постановке схематичный Иван переродился в обычного парня в деловом костюме, а сама Царь-девица – в стильную леди.

Во время спектакля в зале видно только силуэты актеров Фото: Из материалов пресс-службы

«Марсианскую» походку артистов хореограф-постановщик Никита Белых объяснил сложностью костюмов. И в случае неосторожного движения тот самый неоновый силуэт мог перемкнуть, и костюм перестал бы светиться.

Постановка очень сложна. Все, что мы «видим» на сцене – это пластика и удивительная хореография, которые помогают иллюстрировать сказку. И еще музыка! Ее написал композитор Дмитрий Котов.

"Конек-горбунок от Ёк до Ок" - не только первая неоновая постановка для Татарстана. Это первая в России такая постановка длительностью в 60 минут! До этого дня такие постановки были по 5-10 минут.