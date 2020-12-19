Жительница Казани заявила, что ее сына избили, потому что она является противницей поборов в школе

В пятницу, 18 декабря, ребенок с жалобами на боль в животе был доставлен для обследования в ДРКБ. Фото: pixabay.com

Жительница Казани заявила о том, что ее сына - первоклассника школы №187, 17 декабря на уроке физкультуры избили одноклассники. По ее словам, причиной агрессии стал тот факт, что она выступает противницей поборов. После того, как женщина отказалась сдавать деньги в начале учебного года, жизнь ее ребенка в классе, якобы, превратилась в ад.

- Били постоянно. Жаловалась всем, писала заявление директору, просила записи с камер. Но ничего не предприняли. Ребенок дает сдачи, но там нападают по 5-10 человек, - написала мать в социальных сетях.

Утром в пятницу, 18 декабря, ребенок с жалобами на боль в животе был доставлен для обследования в ДРКБ. Медики обратились в полицию, а те начали проверку по данному факту.

- В образовательное учреждение, где учится несовершеннолетний, для выяснения всех обстоятельств произошедшего выехали сотрудники ОП «Гвардейский». Вместе с тем стоит отметить, ранее в полицию Казани заявлений от мамы ребёнка об избиении его в школе не поступало, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.