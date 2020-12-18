Как не стать жертвой мошенника: топ-7 советов от МВД Татарстана

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Сотрудники МВД Татарстана продолжают предостерегать граждан от уловок мошенников. Из последних наиболее популярная у аферистов - это звонок от "сотрудника банка". Он "предупреждает", что кто-то пытается снять деньги с вашего банковского счета. При этом мошенники знают ваше имя и это вызывает доверие. В любом случае данный факт не должен подталкивать вас к тому, чтобы сообщать "сотруднику банка" заветные три цифры на обратной стороне карты. Иначе ваш счет точно обчистят.

К сожалению, жители Татарстана часто попадаются именно на эту уловку. Еженедельно в республике регистрируется по нескольку подобных случаев обмана. Ущерб может составлять от 50 до 60 миллионов рублей. И в большинстве случаев эти деньги потерпевшим не вернуть - приходится ждать решения суда.

Заместитель начальника пресс-службы МВД Татарстана Ленар Давлетшин составил топ-7 советов, следуя которым можно избежать неприятных моментов и сохранить свои деньги.

Заместитель начальника пресс-службы МВД Татарстана Ленар Давлетшин.

СОВЕТ №1

В настоящее время одним из самых распространенных способов мошенничества является перевод средств с банковских карт.

Один из вариантов преступной схемы мы уже привели выше. "Сотрудник банка" может не только "предупредить" о якобы несанкционированной попытки списать с вашего счета деньги. Он может сообщить и о сомнительной транзакции по некой покупке, которую вы не совершали. Чтобы избежать "проблем" вас просят назвать номер карты и пароль. Также мошенники могут предложить вам подойти к банкомату и выполнить их инструкции. В таком случае вы своими руками переводите свои деньги на счет аферистов.

- Как правило, они стараются запугать жертву, не дать ей опомниться, поэтому торопят ее и ведут непрерывный разговор с ней вплоть до получения денег, - объясняет Ленар Давлетшин.

Чтобы не попасть на этот крючок, никому не сообщайте пароли, реквизиты карты, PIN и CVV коды, а также сведения о счетах в финансовой организации. Даже если вы на 100% уверены, что общаетесь с настоящим сотрудником банка. Важно знать, что ни одна организация, включая банк, не вправе требовать эти данные! Если позвонивший все же заронил в вас семена сомнения, то тут же прекращайте разговор и звоните в клиентскую службу поддержки своего банка. Обычно номер ее телефона напечатан на вашей карте. Там вам, скорее всего, ответят, что никаких сбоев или странных операций не происходило, а ваша карта продолжает обслуживаться банком. После этого можно успокоится и больше не реагировать на звонки мошенника.

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СОВЕТ №2

На фоне пандемии коронавируса особую популярность приобрели интернет-магазины. Продают они и через сайты, и через соцсети.

Но надо трезво осознавать, что покупая товары в Сети, можно запросто попасть на мошенников. Итог такой встречи - ни денег, ни покупки. Так, что лучше пользуйтесь только действительно проверенными интернет-магазинами. При этом не забываем внимательно смотреть на адрес сайта. Иногда мошенники делают его "клон". Создают похожую страницу с названием, которое может отличаться, например, одной буквой или символом. Внешне сайт также может быть похож на официальный

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- Не стоит сразу перечислять продавцу сумму за покупаемый товар. Можно внести предоплату, а оставшиеся деньги перечислить после получения вещи, - отмечает заместитель начальника пресс-службы МВД Татарстана Ленар Давлетшин. - Также нужно хорошо изучить интернет-магазин и историю продавца, реализующего товар.

СОВЕТ №3

Зная психологию человека, мошенники могут найти подход почти к каждому. Зачастую, они представляются работниками социальных служб и сотрудниками учреждений коммунального хозяйства. Под чужой личиной им только нужно попасть в ваш дом, а дальше для них - дело техники. Вы же рискуете лишиться всех своих сбережений и ценностей.

- Если к вам домой пришел незнакомец, то не стоит ему доверять. Сначала нужно попросить, чтобы он предоставил документ, доказывающий, что он работает в том или ином учреждении и, позвонив туда, убедиться, что пришедший к вам гражданин на самом деле представляет ту или иную службу. Если вы все же впустили незнакомца в жилище, то ни в коем случае не оставляйте его одного. Он всегда должен находиться под вашим присмотром, - говорит Ленар Давлетшин.

СОВЕТ №4

Часто встречаются и случаи, когда незнакомцы под различными предлогами просят передать деньги и ценности якобы для «снятия порчи» или размена купюр. После того, как они попадут к ним в руки, вы их больше не увидите. попадут к ним в руки, скорее всего, денег вы их больше не увидите.

- Поэтому, ни при каких обстоятельствах не передавайте незнакомым людям свои сбережения, - рекомендует полицейский.

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СОВЕТ №5

Стать жертвой мошенников можно и не делая покупок в сомнительных интернет-магазинах, а лишь пожелав что-нибудь продать самим на сайтах бесплатных объявлений. Там вас подстерегают так называемые «потенциальные покупатели». Как правило, злоумышленник звонит продавцу и говорит, что хочет приобрести указанный в объявлении товар. Но тут же сообщает, что сейчас не имеет возможности сейчас подъехать к вам и заплатить. Мошенник предлагает внести аванс за товар и для этого просит назвать ему номер вашей банковской карты и CVV-код, указанный на ее оборотной стороне либо код из СМС. Выполнив эти просьбы вы не получите денег, а наоборот лишитесь их.

- Необходимо помнить, что для перевода денег на вашу карту нужен только ее номер. Передавать кому-либо CVV-код или коды из СМС нельзя ни при каких обстоятельствах, - предупреждает Ленар Давлетшин.

СОВЕТ №6

Уже довольно продолжительное время граждане доверяются псевдо-«брокерам». Виной тому желание быстро и много заработать. Оно старо как мир и им все так же вовсю пользуются мошенники. Они создают в интернете красивые сайты или сами звонят своим жертвам с предложением больших доходов от игры на бирже, для чего необходимо только внести деньги на определенный счет или установить определенную программу на свой компьютер, смартфон.

Помните, чтобы называться брокером или биржей надо иметь соответствующий юридический статус и вхождение в определенный список, который можно найти на официальном сайте Центрального Банка России. Иностранный же брокер или биржа получают лицензию у регулятора своей страны. Однако, играя по правилам другого государства, шанс вернуть в случае чего свои деньги обратно еще более маловероятен.

- Перечисляя деньги на счета сомнительных организаций, вы никогда их не вернете. А установив программу удаленного доступа на свой компьютер, даете возможность преступникам войти в ваш личный кабинет в банке, - заверяет заместитель начальника пресс-службы МВД Татарстана Ленар Давлетшин

СОВЕТ №7

Зачастую, мошенники давят на родственные чувства,- отец или мать обязательно помогут своему ребенку. Как правило, вам звонят с неизвестного номера телефона, на другом конце провода якобы ваш родственник взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвинен в совершении того или иного преступления. Для решения проблемы вас просят срочно перечислить деньги. Мошенники стараются запугать жертву, торопят, чтобы не дать ей опомниться.

- Если вам поступил подобный звонок, прервите разговор и сами перезвоните родственнику. Скорее всего, с ним все хорошо, а вы общались с аферистом, - говорит Ленар Давлетшин.

Фото: Александр ГЛУЗ

Если вы все же вы стали жертвой мошенников, необходимо сразу обратиться в полицию по телефонам: «02», «112», или телефон доверия МВД Татарстана 8(843) 291-20-02. Благодаря оперативному обращению за помощью у вас появится шанс вернуть свои деньги и имущество.