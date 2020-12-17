Бюджет Казани на 2021 год будет бездефицитным, а зарплата горожан вырастет на 6%

Были внесены изменения и в бюджет уходящего 2020 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На последнем заседании Казгордумы депутаты приняли бюджет столицы Татарстана на 2020 год, а также на последующие за ним три года.

Так, в главном финансовом документе Казани на 2020-й были внесены изменения. При этом была увеличена как доходная часть в городскую казну - на 1 миллиард 286,1 миллиона рублей, так и расходная - на 1 миллиард 251,3 миллиона. В итоге дефицит бюджета уменьшился на 34,8 миллиона рублей и стал равен 1 миллиарду 416,7 миллионам. Его, как заявил начальник Финуправления Исполкома города Ирек Мухаметшин, должны покрыть остатки в казне на начало следующего года.

На который бюджет Казани принят с прогнозом по доходам в объеме 28,138 миллиарда рублей. А это более чем на 3,1 миллиарда больше чем в 2020 году. Возможно, дело в том, что увеличатся межбюджетные трансферты - 12,842 миллиарда рублей вместо чуть более 9 миллиардов в 2020-ом.

Правда, особенность 2021 года в том, что за последние несколько лет собственные доходы Казани ниже плана чем даже на 2020-й. Общий объем доходов составит 15,296 млрд рублей, из которых 13,143 млрд - налоговые доходы и 2,152 млрд - неналоговые

Тем не менее бюджет города будет без дефицита, как кстати и в 2022-2023 годах. В казну должно поступить 28,138 миллиарда рублей, столько же будет и потрачено.

Итак, на что в основном пойдут деньги? Как и прежде 78% бюджета израсходуют на социально-культурную сферу: образование - 17,679 миллиарда рублей, социальная политика - 1,779 миллиарда, физкультура и спорт - 1,035 миллиарда, культура - 895 миллионов, молодежная политика - 582 миллионов, здравоохранение - 20,9 миллиона рублей.

Кроме бюджета Казани на последующие года рассчитали и рост зарплат горожан. Согласно прогнозу местного комитета экономического развития, ее средний размер в 2021-м составит 42,1 тысячи рублей – увеличение на 6%, в 2022-м – рост на 7,7%, а в 2023 она вырастет на 5,9% и перевалит за 48 тысяч рублей.