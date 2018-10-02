«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча
«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча
«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча
«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча
«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча
«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча
«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча
«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча
«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча
«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча
«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча
«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча
«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча
«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча