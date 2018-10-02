Фотогалереи
«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

«Рубин» обыграл самарские «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча
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