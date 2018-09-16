"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте