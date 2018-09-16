Фотогалереи
"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

"Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте
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