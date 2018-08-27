Фотогалереи
Фото дня - Казань

Авиагонки-2018 в Казани.

Казань футбольная.

С приходом календарной весны на водоемах Казани начинаются «утиные истории».

В Казани с начала декабря 2017 выпало 236% нормы осадков.

26 ноября 2017 года матч «Рубин» - ЦСКА на «Казань Арене». В надеже на гол: Марио Фернандес и Ильзат Ахметов рванули к мячу, после того, как его уронил вратарь Игорь Акинфеев.

«Следуй за мной» - осень-2017 в аэропорту Казани.

25 октября - «Рубину» не засчитали гол в ворота команды «Крылья Советов».

В Казани Лебяжьи озера заполнят водой за 120 дней.

«Кросс нации-2017» в Казани.

Привиться от гриппа в Казани можно прямо у станций метрополитена.

День знаний 2017 в Казани.

Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» 2017.

Юниорский чемпионат Европы по волейболу U-18 в Казани.

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар 2017» в Татарстане.

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»-2017.

День ВДВ 2017 в Казани.

В Лядском саду Казани установили восьмиметровую Эйфелеву башню.
Новости 24
В Набережных Челнах лопнувшая автомобильная шина убила водителя автобуса
В Казани на ремонт художественного училища могут потратить 137,8 миллионов рублей
Власти Казани ответят за водителя автобуса, который рулил ногами
В Казани возбуждено уголовное дело по факту хищения песка
28 августа двух районах Казани отключат воду
Татарстанка, продавая через интернет детскую одежду, лишилась 1,3 миллиона рублей
Несмотря на хорошую погоду казанцам не советуют купаться на двух пляжах
В Казани за 2018-2019 года построят 6 новых детсадов
В Марий Эл адвоката, требовавшего миллион рублей на взятку, приговорили к 5,5 годам колонии
Большой зал Госсовета Татарстана отремонтируют за 187 миллионов рублей
В казанском дворе в «плену» дорожных рабочих оказалось около 20 машин
Четыре игрока "Рубина" вызваны в сборную России
Президент Татарстана и его супруга организовали торжественный прием лучших семей республики
В Чувашии будут судить группировку, промышлявшую кражами в сельских магазинах
На уборку территории и помещений ОЭЗ «Алабуга» выделят 18,2 миллиона рублей
СМИ: задержан и.о. главы МВД Марий Эл Сергей Федорович
В Мекке заинтересовались опытом Татарстана в изучении школы хранителей Корана
Житель Казани изменил дорожную разметку и спровоцировал аварию