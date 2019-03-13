Фото дня - Казань

Масленица-2019 в Казани на Лебяжьем озере.
Татарский Дед Мороз - Кыш Бабай, ждет гостей в своей резиденции.
Авиагонки-2018 в Казани.
Казань футбольная.
С приходом календарной весны на водоемах Казани начинаются «утиные истории».
В Казани с начала декабря 2017 выпало 236% нормы осадков.
26 ноября 2017 года матч «Рубин» - ЦСКА на «Казань Арене». В надеже на гол: Марио Фернандес и Ильзат Ахметов рванули к мячу, после того, как его уронил вратарь Игорь Акинфеев.
«Следуй за мной» - осень-2017 в аэропорту Казани.
25 октября - «Рубину» не засчитали гол в ворота команды «Крылья Советов».
В Казани Лебяжьи озера заполнят водой за 120 дней.
«Кросс нации-2017» в Казани.
Привиться от гриппа в Казани можно прямо у станций метрополитена.
День знаний 2017 в Казани.
Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» 2017.
Юниорский чемпионат Европы по волейболу U-18 в Казани.
Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар 2017» в Татарстане.
Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»-2017.
День ВДВ 2017 в Казани.
В Лядском саду Казани установили восьмиметровую Эйфелеву башню.