Фотогалереи
Фото дня - Казань

Масленица-2019 в Казани на Лебяжьем озере.

Татарский Дед Мороз - Кыш Бабай, ждет гостей в своей резиденции.

Авиагонки-2018 в Казани.

Казань футбольная.

С приходом календарной весны на водоемах Казани начинаются «утиные истории».

В Казани с начала декабря 2017 выпало 236% нормы осадков.

26 ноября 2017 года матч «Рубин» - ЦСКА на «Казань Арене». В надеже на гол: Марио Фернандес и Ильзат Ахметов рванули к мячу, после того, как его уронил вратарь Игорь Акинфеев.

«Следуй за мной» - осень-2017 в аэропорту Казани.

25 октября - «Рубину» не засчитали гол в ворота команды «Крылья Советов».

В Казани Лебяжьи озера заполнят водой за 120 дней.

«Кросс нации-2017» в Казани.

Привиться от гриппа в Казани можно прямо у станций метрополитена.

День знаний 2017 в Казани.

Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» 2017.

Юниорский чемпионат Европы по волейболу U-18 в Казани.

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар 2017» в Татарстане.

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»-2017.

День ВДВ 2017 в Казани.

В Лядском саду Казани установили восьмиметровую Эйфелеву башню.
Новости 24
Жителя Чувашии, который передал арестантам наркотики в зубной пасте, приговорили к колонии
В Татарстане прокуратура требует уволить чиновника с фальшивым дипломом
В Набережных Челнах автомобилистов вновь начнут штрафовать за парковку на газоне
Глава Чувашии Михаил Игнатьев потребовал проверить все школы и детсады, построенные еще в советские времена
В Казани обманутым дольщикам «Фона» помощь может прийти из федерального бюджета
В Казани пассажир получил травму во время столкновения двух автобусов
В 2019 году вокзал в Казани оборудуют автоматической системой информирования пассажиров
В Набережных Челнах риэлтор, которая обманула людей на 14,3 миллиона рублей, отделалась условным сроком
КФУ потратит 8 миллионов рублей на ремонт трех зданий своего филиала в Набережных Челнах
В Татарстане на экс-сотрудницу центра соцобслуживание завели уголовное дело за «мертвые души»
В Чебоксарах друзья школьника вымогали у него деньги через интернет
Цены на путевки в детские лагеря Чувашии в 2019 году вырастут на 4,5%
14 марта на западе Татарстана ожидается сильный снегопад
Татарстан лучше всех в России отстаивает права потребителей
В Набережных Челнах семье погибшего пришлось несколько раз выталкивать катафалк из снега по пути на кладбище
В Казани бывший заключенный начал приставать к 11-летней девочке прямо в автобусе
Глава управления городского хозяйства Набережных Челнов Рафаиль Киямов покинул свой пост
ВТБ Факторинг стал лидером по объему финансирования компаний МСП
"Устранил конкурента": В Набережных Челнах трамвай с рекламой пассажирских перевозок врезался в такси
В Чебоксарах гендиректора фирмы будут судить за сломанный нос полицейского