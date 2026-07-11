В Казани 12 июля ожидаются ливни, град и ветер до 21 метра в секунду

Дождь с градом и сильный ветер надвигаются на Татарстан Фото: Архив "КП".

В Татарстане, включая Казань, 12 июля днём и вечером прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Местами возможны сильные дожди и ливни, грозы, град, а также кратковременные порывы ветра скоростью 16–21 м/с.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения под деревьями, рекламными щитами, дорожными знаками и вблизи линий электропередач. Во время передвижения по улицам и дорогам нужно быть особенно внимательными. Важно присматривать за детьми, а также по возможности помогать пожилым и людям с ослабленным здоровьем.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру: 112.

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