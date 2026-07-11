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НовостиОбщество11 июля 2026 7:41

Жители Авиастроительного района Казани забеспокоились из-за запаха газа

Никаких утечек специалисты не вывили
Анна КУЗОВЛЕВА
На место для проверки выехала бригада «Казаньгоргаза»

На место для проверки выехала бригада «Казаньгоргаза»

Фото: Архив КП.

В Авиастроительном районе Казани жители почувствовали запах газа и сообщили об этом в диспетчерскую службу «Газпром трансгаз Казань». На сигнал оперативно отреагировала аварийная бригада «Казаньгоргаза» — специалисты выехали на место.

С помощью специального оборудования специалисты проверили газораспределительные сети и прилегающие территории. В ходе обследования утечек не выявили, нарушений в работе оборудования нет — все системы работают в обычном режиме.

Поскольку никаких отклонений от нормы газовики не обнаружили, жители могут не беспокоиться о своей безопасности, сообщили в «Казаньгоргазе».

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