Половина прожиточного минимума в Татарстане тратится на еду

Половина прожиточного минимума в Татарстане уходит на продукты питания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане подсчитали, что большая часть прожиточного минимума отводится на продукты. По данным Центра экономических исследований при Кабмине республики, величина прожиточного минимума в регионе в июле 2026 года равна 14 729 рублей. Почти половину этой суммы — 6 931 рубль (47,06 %) — предполагается тратить на питание.

Остальные статьи расходов выглядят так: на оплату услуг закладывается 5 996 рублей (40,7 %), на непродовольственные товары — 1 124 рубля (7,63 %), а на уплату налогов — 677 рублей (4,6 %).

Если разбирать траты на еду подробнее, то в структуре продуктовой корзины наибольшие доли занимают овощи (27,07 %) и молочная продукция (24,98 %). Существенную часть также составляют расходы на хлеб — 17,7 %, и на мясо — 11,67 %. Меньшие доли отведены на фрукты и ягоды (5,95 %), рыбу (5,03 %), прочие продукты (5,57 %) и сахар (2,02 %).

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