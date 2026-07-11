В Татарстане за три года удвоилось число самозанятых

Динамика роста самозанятых наблюдается в течение трех последних лет Фото: Архив "КП".

В Татарстане заметно растёт число самозанятых: за три года их количество удвоилось. Если в 2023 году таких предпринимателей было 234,3 тысячи, то к июню 2025-го показатель поднялся до 477,6 тысячи. Эти цифры фигурируют в проекте постановления комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам.

Динамика прироста прослеживается и по промежуточным данным: в 2024 году в Татарстане насчитывали 306,1 тысячи самозанятых, в 2025 м — 355,5 тысячи. Прогноз на 1 января 2026 года составлял 446,9 тысячи человек, но уже к 1 июня планка оказалась превышена.

С момента запуска в 2018 году режима налога на профессиональный доход самозанятые республики сформировали свыше 229,7 миллиона чеков. Общий доход этой категории налогоплательщиков превысил 340,7 миллиарда рублей, а объём уплаченных налогов достиг 13,2 миллиарда рублей.

Напомним, что ставка НПД составляет 4 % с доходов от физлиц и 6 % — от компаний, при этом годовой лимит дохода ограничен суммой в 2,4 миллиона рублей.

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