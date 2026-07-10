Татарстанцам рассказали, как идет подготовка к выборам

17 из 19 зарегистрированных партий имеют право участвовать в выборах без сбора подписей. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре 2026 года в Татарстане пройдут выборы в Госдуму и муниципальные органы власти. В республике зарегистрировано шесть избирательных округов, где уже выдвинулись три кандидата.

17 из 19 зарегистрированных партий имеют право участвовать в выборах без сбора подписей. Все 11 партий, которым это право предоставлено, выдвинули федеральные списки и кандидатов. ЦИК региона рассматривает документы партий и кандидатов.

На выборах муниципальных депутатов выдвинулось 28 кандидатов, из которых 7 представляют партию «Единая Россия», а 1 - движение «Татарстан - новый век». Остальные кандидаты являются самовыдвиженцами. Выдвижение продолжается до 2 августа.

На выборах будут работать волонтеры-медики, которые помогут пенсионерам, инвалидам и другим избирателям. Они будут сопровождать людей на участках и оказывать необходимую помощь.

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