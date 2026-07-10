В Казани на водозаборе «Мирный» завершили первый этап реконструкции

Работы, запланированные на 9 июля, были завершены досрочно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани на водозаборе «Мирный», который снабжает водой около 20 тысяч человек в поселках Мирный, Казанская усадьба, Петровский, Победилово, Кыяшлы и Отары, успешно завершили первый этап реконструкции.

Специалисты МУП «Водоканал» провели замену сборных и напорных коллекторов, а также установили современные запорные устройства. Этот объект, построенный еще в 1974 году и долгое время находившийся в частной собственности (с 1999 по 2013), значительно изношен. После возвращения на баланс «Водоканала» его производительность была увеличена в 16 раз.

Работы, запланированные на 9 июля, были завершены досрочно. Подача воды была восстановлена для жителей уже вечером того же дня. Впереди еще несколько этапов модернизации в рамках инвестиционной программы.

Напомним, УК в Татарстане вернули жильцам почти 16 млн рублей после перерасчета. Это произошло после предостережений Госжилинспекции.

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