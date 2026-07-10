В Алексеевском районе утонул 15-летний подросток

На место происшествия немедленно выехал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров. Фото: Прокуратура Татарстана

В Алексеевском районе произошел несчастный случай. 15-летний мальчик утонул в реке Курналка у села Сухие Курнали. Трагедия случилась днем 10 июля 2026 года. По предварительным данным, дети купались в запрещенном для этого месте.

На место происшествия немедленно выехал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров. В связи с инцидентом начата процессуальная проверка. Ход и результаты расследования находятся на особом контроле районной прокуратуры.

Правоохранительные органы призывают родителей быть бдительными и не допускать детей к водоемам без присмотра.

Напомним, водитель в Казани решил обогнать трамвай и устроил скандал на путях. Произошедшее попало на видео.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.