Встреча прошла в Доме Правительства Татарстана. Фото: пресс-служба раиса Татарстана Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Встреча прошла в Доме Правительства Татарстана, где руководители двух регионов обсудили перспективы взаимодействия в различных областях. Особое внимание было уделено обмену опытом в сфере привлечения инвестиций, цифровизации, развития внутреннего туризма, благоустройства городской среды и подготовки кадров.

Стороны также подчеркнули важность реализации ранее подписанного плана мероприятий, направленного на укрепление сотрудничества между Татарстаном и Калмыкией в экономической, культурной и социальной сферах.

«У наших регионов есть значительный потенциал для развития взаимовыгодных отношений», - отметил Рустам Минниханов.

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