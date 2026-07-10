Татарстанцы до 30 сентября могут подать заявку на ежегодную семейную выплату

заявления принимаются после завершения расчетного налогового периода. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня 2026 года в России стартовал прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату. Заявления можно подавать до 30 сентября того же года. Об этом сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

Вафин пояснил, что заявления принимаются после завершения расчетного налогового периода, так как право на выплату определяется доходами семьи за предыдущий год. По состоянию на момент заявления, почти 13 тысяч семей уже получили эту выплату.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в многофункциональных центрах или в клиентских службах Социального фонда России. Большинство данных для выплаты формируются автоматически, но в некоторых случаях могут потребоваться подтверждающие документы.

Срок рассмотрения заявления составляет до 10 рабочих дней. В случае недостаточного количества документов или информации, процесс может затянуться до 30 рабочих дней. Выплата средств осуществляется в течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения.

Напомним, ветераны ВОВ в Татарстане получат по 100 тысяч рублей в 2026 году. Деньги выделят в качестве дополнительной социальной поддержки.

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