Поезд отправится из столицы Татарстана в 18:10 и прибудет в аэропорт в 18:39. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

10 июля из Казани в аэропорт и обратно будут запущены дополнительные поезда в связи. Это связано с проведением концерта Олега Газманова в МВЦ «Казань Экспо».

Поезд отправится из столицы Татарстана в 18:10 и прибудет в аэропорт в 18:39. В обратном направлении поезд стартует из воздушной гавани в 21:40 и достигнет Казани в 22:09. Поезда будут курсировать без промежуточных остановок, как уточнили в РЖД.

Напомним, этим летом из Казани запустят дополнительные поезда до Адлера и Новороссийска. Первый состав отправится 2 июня.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.