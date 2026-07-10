В республике у Зюганова запланирована двухдневная программа. Фото: kprf.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прибыл в Казань на поезде «Россия. Жириновский». Гостя встретили однопартийцы и первый секретарь татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов. На вокзале звучала патриотическая музыка, а девушки в национальных костюмах предлагали чак-чак.

Миргалимов отметил, что визит проходит в сложное время, и выразил поддержку Путину. Он подчеркнул важность единства и сплоченности для будущего страны.

В республике у Зюганова запланирована двухдневная программа. Это возложение цветов к памятнику Ленина, посещение технопарка «Иннополис» и участие в празднике чувашской культуры Уяв.

Напомним, в Казани на «Дрон Экспо» презентовали системы защиты от атак БПЛА. Проводятся испытания на реальных мишенях.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.