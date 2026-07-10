Wink и НТВ представили первый тизер сериала «Трудно быть богом»

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и телеканал НТВ выпустили первый тизер сериала «Трудно быть богом» (18+), основанного на культовый классике братьев Аркадия и Бориса Стругацких. Тизер озвучила Виктория Исакова — исполнительница роли доны Оканы. Сериал пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), «Комбинация» (18+), «Фишер» (18+), «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), «Первая ракетка» (18+) и др). За производство сериала отвечают «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера состоится эксклюзивно на Wink.ru, а после — на телеканале НТВ.

В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института: где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец…

Роль Руматы в сериале исполняет сербский актер Александар Радойичич. Российскому зрителю он известен по фильму «Балканский рубеж». В роли Кондора — Сергей Безруков. В основной кастинг проекта также вошли: Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Леонид Ярмольник, Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Александр Демидов, Борис Зверев, Константин Денисов, Даня Киселев, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизев и другие.

Дмитрий Тюрин, режиссер («Триггер», «Эпидемия», «Спойлер», «Магомаев»):

«Мое самое сильное детское впечатление от повести — возможность ощутить себя в шкуре разведчика на чужой средневековой планете. Именно это до сих пор кажется мне главным аттракционом истории. Поэтому работа над фильмом началась с создания убедительного мира, продуманного во всех деталях — от астрофизики до религии, музыки, оружия и повседневной жизни».

О сериале «Трудно быть богом» (18+)

Производство: «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)

Онлайн-кинотеатр: Wink

Жанр: драма, приключения

Количество серий: 8

Хронометраж: серия — 48 минут

Режиссер-постановщик: Дмитрий Тюрин

Оператор-постановщик: Дмитрий Карначик

Автор сценария: Андрей Золотарев

Шоураннеры: Андрей Золотарев, Теймур Джафаров

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсер Team Films: Теймур Джафаров

Продюсер НТВ: Тимур Вайнштейн

Креативный продюсер постпродакшн «НМГ Студии»: Анна Крутий

Художник-постановщик: Григорий Пушкин

Художник по костюмам: Варвара Авдюшко

Художник по гриму: Мария Антончик

В ролях: Александар Радойичич, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Леонид Ярмольник, Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Александр Демидов, Борис Зверев, Константин Денисов, Даня Киселев, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизев и другие.

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