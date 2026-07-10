Школьники автоматизируют обработку обращений граждан на AI Challenge

«Ростелеком» предложил участникам конкурса AI Challenge («ИИ Челлендж») создать решение, которое сможет автоматически обрабатывать обращения граждан: определять их тематику, извлекать ключевую информацию и направлять нужным специалистам.

В рамках кейса от «Ростелекома» участники основного этапа международного конкурса по искусственному интеллекту (ИИ) для детей и молодежи AI Challenge разработают сервис для автоматической обработки обращений граждан. Это задание для ребят, которые выберут категорию конкурса «Начинающие». В ней могут участвовать школьники до восьмого класса включительно. Для решения задач достаточно базовых навыков программирования на Python и знакомства с основами машинного обучения. Категория рассчитана на тех, кто только начинает знакомство с прикладным ИИ.

Школьникам предстоит научить систему понимать содержание запросов, выделять ключевую информацию и определять тематику каждого из них. Такое решение поможет быстрее направлять обращения профильным специалистам и сократить объем ручной работы при их обработке.

Например, система должна будет определить, относится ли обращение к вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, социальной поддержки или защиты прав потребителей, а также понять, является ли письмо жалобой, заявлением или предложением. Кроме того, участникам предстоит научить сервис автоматически находить в документах важные данные — сведения о заявителе, контактную информацию и другие ключевые детали.

Школьники будут взаимодействовать с модельными документами, разработанными по логике реальных процессов обработки обращений граждан. В результате участники AI Challenge попробуют создать инструмент, который поможет сделать работу с большим потоком документов более быстрой и удобной.

Роман Хазеев, директор по развитию цифровых технологий «Ростелекома»: «Соревнование AI Challenge объединяет глубоко одаренных молодых людей, чьи навыки и знания будут определять ландшафт цифровых технологий и ИИ. Для “Ростелекома” стратегически важно принимать участие в AI Challenge, который год от года демонстрирует эволюцию подходов для международных молодежных конкурсов. В этот раз мы разработали кейс с высокой социальной составляющей: участникам будет предложено создать сервис автоматической обработки обращений граждан в государственные и профильные структуры. Сегодня Россия уже демонстрирует высокий уровень развития цифровых продуктов: они становятся быстрее, удобнее и доступнее, охватывая все больше сфер повседневной жизни. Применение знаний в столь значимых вопросах должно повысить вовлечение и мотивацию участников в рамках нашего кейса».

Василий Воробьев, начальник отдела ИИ-анализа и разметки «Ростелекома»: «Кейс по автоматизации обработки обращений граждан для AI Challenge отражает одну из самых актуальных задач в сфере цифровизации услуг. Каждый день сотни людей обращаются с различными запросами. Важно, чтобы эти обращения оперативно и точно доходили до нужных специалистов. Школьники, участвующие в категории “Начинающие”, смогут применить свои базовые навыки программирования и знания машинного обучения, чтобы создать систему, которая будет понимать содержание запросов, выделять ключевую информацию и определять их тематику. Это не только поможет сократить ручную работу, но и сделает процесс обработки документов более эффективным и удобным. Мы верим, что такой опыт станет отличным стартом для молодых разработчиков и покажет им, как ИИ может решать реальные проблемы общества».

AI Challenge — международный конкурс по ИИ для детей и молодежи, который помогает ребятам из России и других стран погрузиться в мир ИИ и прокачать навыки на реальных задачах технологического бизнеса. Участие в конкурсе могут принять школьники, а также студенты колледжей и вузов в возрасте до 25 лет. Участники будут соревноваться в трех категориях: «Начинающие», «Школьники» и «Студенты» — в зависимости от уровня владения цифровыми навыками и ИИ.

Регистрация на AI Challenge открыта до 15 сентября. Три этапа конкурса проходят онлайн. Награждение победителей состоится очно на международной конференции Artificial Intelligence Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») в Москве. Общий призовой фонд конкурса в 2026 году составляет 15,6 млн рублей. Победители конкурса смогут пройти образовательную программу для подготовки российской школьной сборной к участию в Международной олимпиаде по ИИ (IOAI) в 2027 году.

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