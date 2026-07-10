Программа «Наш двор» выполнена на 66 процентов - темпы выше прошлогодних

Ремонт завершён в 295 дворах, работы продолжаются в 178. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работы по благоустройству в рамках республиканской программы «Наш двор» выполнены на 66 процентов. Темпы реализации превышают показатели прошлого года. Об этом на совещании в Доме правительства РТ сообщила руководитель Департамента программ развития городской среды Института развития городов Татарстана Арина Петрова. Совещание в режиме видео-конференц-связи провёл глава Татарстана Рустам Минниханов.

Дорожные работы выполнены на 75 процентов. Ремонт завершён в 295 дворах, работы продолжаются в 178. Установка фонарей ведётся в 151 дворе, в 313 — уже завершена. Общее выполнение по республике — 77 процентов.

На складах находится 94 процента необходимого оборудования. Оставшиеся 6 процентов (154 изделия) должны отгрузить до 24 июля. Монтаж выполнен на 46 процентов — установлено 6 292 единицы. Работы ведутся в 139 дворах, завершены — в 154.

На прошлой неделе прошли выездные проверки в Казани, Набережных Челнах и ряде районов. Критических замечаний не выявлено. Все недочёты направлены в муниципалитеты.

В Советском районе Казани началась приёмка дворов — принято семь территорий. С начала года в адрес программы поступило 3055 обращений, за последние две недели — 299. Зафиксировано 13 просроченных обращений из двух районов.

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