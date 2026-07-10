От Калининграда до Владивостока: Сбер определил 185 лучших студентов России в программе «МАЯКИ»

В СберУниверситете завершился Суперфинал программы «МАЯКИ» — всероссийского проекта Сбера и Благотворительного фонда «Вклад в будущее» для студентов, готовых стать лидерами нового поколения. По итогам финального очного этапа, проведенного Сбером, определены 185 лучших участников программы.

В заключительный этап вышли 300 студентов из 70 университетов страны. Все финалисты успешно прошли многоступенчатый отбор и получат единовременную выплату от фонда «Вклад в будущее» в размере 300 000 рублей. Наибольшее число финалистов представляют вузы, с которыми Сбер активно развивает образовательные и карьерные инициативы: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет ИТМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ и НИЯУ МИФИ. Около 60% из них обучаются по ИТ, инженерным, физико-математическим и экономико-финансовым специальностям.

В течение трёх дней финалисты работали над реальными бизнес-кейсами, проходили индивидуальные и командные испытания, обсуждали карьерные траектории с топ-менеджерами Сбера, HR BP и менторами. Они продемонстрировали умение действовать в условиях неопределённости, быстро осваивать новые задачи, эффективно работать в команде и находить нестандартные решения для бизнеса, технологий и общества.

Завершающим этапом стала защита проектов перед жюри, в состав которого вошли руководители и эксперты Сбера из направлений технологий, рисков, клиентского опыта, транзакционного бизнеса, продаж, а также индустрии здоровья и образования.

185 победителей станут первыми участниками сообщества «МАЯКИ». Они смогут выстроить индивидуальную карьерную траекторию с менторской поддержкой, встретиться с топ-менеджерами Сбера и лидерами индустрии, а также присоединиться к программе «Тандем ТОП 600 плюс 600», где молодые сотрудники работают с опытными руководителями над развитием управленческих компетенций и карьерных целей.

Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнёрств Сбера:

«Сегодня главным ограничением экономического роста становятся уже не капитал и даже не технологии. Главный дефицит — люди, которые способны быстро учиться, брать на себя ответственность, действовать в условиях неопределённости и вести за собой других. Именно за таких специалистов сегодня конкурируют крупнейшие компании мира. И особенно важно уже сейчас увидеть и поддержать тех, в ком есть эта энергия созидания. Пассионарность участников проекта «МАЯКИ», их вера в собственные силы, открытость, острота ума и живая внутренняя энергия искренне вдохновляют нас. Именно поэтому поддержка молодых талантов — одна из важнейших инвестиций в будущее. Программа «МАЯКИ» помогает формировать поколение лидеров, от которых в ближайшие годы будут зависеть конкурентоспособность российского бизнеса, развитие технологий и экономика страны».

Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее»:

«Для фонда «Вклад в будущее» программа «МАЯКИ»— это проект, который полностью соответствует нашей миссии: участники формируют будущее, и наша цель — оказать поддержку, обеспечив устойчивость этого движения. Мы верим, что инвестиции в студентов сегодня — это гарантия развития всей страны на долгие годы вперёд. «МАЯКИ» — вы на верном пути к большим целям! Дерзайте!».