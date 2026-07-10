В Музее Салиха Сайдашева и татарской музыки пройдет «Виниловая неделя»

С 13 по 19 июля Музей Салиха Сайдашева и татарской музыки приглашает жителей и гостей Казани на «Виниловую неделю» — серию лекций, творческих встреч, перформансов и музыкальных вечеров, посвященных культуре винила, истории татарской музыки и звуковому наследию XX века.
«Виниловая неделя» — это возможность услышать редкие архивные записи, узнать истории создания легендарных пластинок, открыть малоизвестные страницы музыкальной культуры Татарстана и по-новому взглянуть на наследие Салиха Сайдашева. В течение недели посетителей ждут встречи с исследователями музыки, коллекционерами, музыкантами и культурологами, а также интерактивные мероприятия и творческие форматы.
13 июля | 18:30 - «Госансамбль ТАССР. Сеанс ностальгии» Легендарный Ансамбль песни и танца Татарстана зазвучит голосами из прошлого. Закрываем гештальты невиданного прошлого. Куратор - артистка Государственного ансамбля песни и танца РТ Алсу Магсумзянова.
14 июля | 18:30 - «Жидкий винил»
«Миньоны» и гибкие пластинки: слушаем самые необычную музыку на самых необычных носителях.
Куратор - научный сотрудник Музея Салиха Сайдашева и татарской музыки, автор идеи проекта Айдар Ниязов.
15 июля | 18:30 - «Шурале. Взрослая история из детства»
Культовый татарский балет. Разговор о том, что мы не замечали.
Куратор - солистка Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Джалиля Александра Елагина
16 июля | 18:30 - «ГрамПерформанс»
Хореографический перформанс под музыкальное сопровождение грампластинок.
Куратор - актриса ТЮЗ им. Г.Кариева, танцовщица Альбина Нугманова
17 июля | 18:30 - «Гостиная Сайдашева: музыка, дружба и любовь»
Светская иммерсивная вечеринка с дресс-кодом, чаепитием и вальсом.
Кураторы - стилист Исмаил Сафиулов, организатор мероприятий Заррина Азимова.
18 июля | 18:30 - «Нишевые 90-е наших родителей»
Что звучало дома без стримингов? Певица Elina представит «уютную» виниловую коллекцию, которая собиралась несколько поколений.
Куратор - певица Элина Ситдикова
19 июля | 20:30 - Ретро-дискотека»
Танцы под хиты в исполнении ВИА со всего мира. Закат, мохито и винил.
Куратор - хормейстер татарского Кружка хора Лейсан Минлебай
По предварительной записи
Мастер-класс по изготовлению винилового проигрывателя из подручных средств. Для групп 5-10 человек
«Виниловая неделя» – очередное мреоприятие в рамках летнего фестиваля SäydäşART объединит любителей музыки разных поколений и станет площадкой для живого общения, прослушивания редких записей и знакомства с историей татарской музыкальной культуры.