В Музее Салиха Сайдашева и татарской музыки пройдет «Виниловая неделя»

С 13 по 19 июля Музей Салиха Сайдашева и татарской музыки приглашает жителей и гостей Казани на «Виниловую неделю» — серию лекций, творческих встреч, перформансов и музыкальных вечеров, посвященных культуре винила, истории татарской музыки и звуковому наследию XX века.

«Виниловая неделя» — это возможность услышать редкие архивные записи, узнать истории создания легендарных пластинок, открыть малоизвестные страницы музыкальной культуры Татарстана и по-новому взглянуть на наследие Салиха Сайдашева. В течение недели посетителей ждут встречи с исследователями музыки, коллекционерами, музыкантами и культурологами, а также интерактивные мероприятия и творческие форматы.

13 июля | 18:30 - «Госансамбль ТАССР. Сеанс ностальгии» Легендарный Ансамбль песни и танца Татарстана зазвучит голосами из прошлого. Закрываем гештальты невиданного прошлого. Куратор - артистка Государственного ансамбля песни и танца РТ Алсу Магсумзянова.

14 июля | 18:30 - «Жидкий винил»

«Миньоны» и гибкие пластинки: слушаем самые необычную музыку на самых необычных носителях.

Куратор - научный сотрудник Музея Салиха Сайдашева и татарской музыки, автор идеи проекта Айдар Ниязов.

15 июля | 18:30 - «Шурале. Взрослая история из детства»

Культовый татарский балет. Разговор о том, что мы не замечали.

Куратор - солистка Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Джалиля Александра Елагина

16 июля | 18:30 - «ГрамПерформанс»

Хореографический перформанс под музыкальное сопровождение грампластинок.

Куратор - актриса ТЮЗ им. Г.Кариева, танцовщица Альбина Нугманова

17 июля | 18:30 - «Гостиная Сайдашева: музыка, дружба и любовь»

Светская иммерсивная вечеринка с дресс-кодом, чаепитием и вальсом.

Кураторы - стилист Исмаил Сафиулов, организатор мероприятий Заррина Азимова.

18 июля | 18:30 - «Нишевые 90-е наших родителей»

Что звучало дома без стримингов? Певица Elina представит «уютную» виниловую коллекцию, которая собиралась несколько поколений.

Куратор - певица Элина Ситдикова

19 июля | 20:30 - Ретро-дискотека»

Танцы под хиты в исполнении ВИА со всего мира. Закат, мохито и винил.

Куратор - хормейстер татарского Кружка хора Лейсан Минлебай

По предварительной записи

Мастер-класс по изготовлению винилового проигрывателя из подручных средств. Для групп 5-10 человек

«Виниловая неделя» – очередное мреоприятие в рамках летнего фестиваля SäydäşART объединит любителей музыки разных поколений и станет площадкой для живого общения, прослушивания редких записей и знакомства с историей татарской музыкальной культуры.