Дмитрий Кабутов близок к уходу из «Рубина»

В сезоне-2025/26 РПЛ Дмитрий провел семь полных матчей, отметившись одним голом и двумя передачами. Фото: с сайта ФК «Рубин»..

Как стало известно «КП-Казань», крайний защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов близок к уходу из казанского клуба.

Основным претендентом на 34-летнего россиянина является «Урал», выступающий в Первой лиге и проявляющий наибольший интерес к футболисту. Также, по нашей информации, в числе возможных кандидатов называется «Ротор», за который Дмитрий уже выступал ранее.

Одной из причин для расставания с Кабутовым является перебор в «Рубине» на флангах обороны после подписания казанцами Ильи Самошникова и Максима Игнатьева.

В сезоне-2025/26 РПЛ Дмитрий провел семь полных матчей, отметившись одним голом и двумя передачами. Контракт Кабутова с «Рубином» рассчитан до лета 2027 года.

В клуб из Казани футболист перешел в 2022 году. До «Рубина» Кабутов также выступал за «Академию» (Тольятти), «Салют» (Белгород), «Ротор» (Волгоград), «Газовик» (Оренбург), «Луч» (Владивосток), «Волгарь» (Астрахань), «СКА-Хабаровск», «Крылья Советов» (Самара) и «Уфу».

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