Вика Цыганова выступит в Казани на празднике Казанской иконы Божией Матери

Творчество певицы объединяет темы любви к Родине, веры, семьи и духовной стойкости. Фото: Ольга ЮШКОВА.

21 июля в 18:00 на сцене парка «Елмай» на набережной реки Казанки состоится праздничный концерт, посвящённый явлению иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (0+). Главной гостьей вечера станет певица Вика Цыганова. Её творчество объединяет темы любви к Родине, веры, семьи и духовной стойкости.

Также на сцене выступят группа «Покров» из Москвы и ансамбль русской песни под руководством Элеоноры Калашниковой.

Приглашаются все желающие. Концерт станет частью торжеств в честь Казанской иконы Божией Матери. Вход свободный.

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