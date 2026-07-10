Глава Тукаевского района навестил пострадавших при атаке БПЛА

Глава района Камиль Назмиев встретился с пострадавшей в Республиканской клинической больнице. Фото: пресс-служба Тукаевского района

Руководители Тукаевского района навестили жителей поселка Круглое Поле, пострадавших при атаке беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Глава района Камиль Назмиев встретился с пострадавшей в Республиканской клинической больнице. Вместе с заместителем главного врача Нигиной Нигматуллиной он пообщался с пациенткой и уточнил ход её лечения.

«После операции состояние стабильное. Пациентка получает всю необходимую помощь и находится под наблюдением специалистов. Желаю скорейшего выздоровления», — сообщил Назмиев.

Второго пострадавшего, который лечится в БСМП имени Р.С. Акчурина в Набережных Челнах, навестил руководитель исполкома района Линар Маняпов по поручению главы.

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