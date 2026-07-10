Жительница Челнов перевела мошенникам 7 млн рублей ради выгодных инвестиций

Встреча с курьером мошенников состоялась в одном из кафе города. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

52-летняя жительница Набережных Челнов стала жертвой мошенников, решив заработать на инвестициях. Весной в одном из мессенджеров ей начали поступать предложения о выгодном вложении денег.

Женщина согласилась. С марта по июнь она перечислила через криптообменник на счета злоумышленников 5 миллионов рублей. Ещё 2 миллиона она передала лично — встреча с курьером состоялась в одном из кафе города. Общая сумма ущерба составила 7 миллионов рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.