Из Казани запускают прямые рейсы в египетский Эль-Аламейн

Расписание предварительно согласовано до октября 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

11 июля из Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая стартуют прямые рейсы на средиземноморское побережье Египта — в город Эль-Аламейн. Курорт, который иногда называют египетскими Мальдивами, становится новым туристическим направлением для жителей Татарстана.

Полёты будет выполнять египетская авиакомпания Air Cairo на 180-местных Airbus A320. Рейсы запланированы по субботам, вылет в 09:45. Расписание предварительно согласовано до октября 2026 года. Время в пути составит около 4,5 часов.

Эль-Аламейн — круглогодичный курорт с 14-километровой набережной, развлекательными зонами и белыми песчаными пляжами. Море здесь отличается необычным бирюзовым оттенком.

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