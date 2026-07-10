УФАС добивается дисквалификации главы исполкома Кукморского района

Вопрос об отстранении чиновника от должности рассмотрит мировой суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

УФАС по Татарстану направило в суд материалы о дисквалификации руководителя исполкома Кукморского района. Причина — систематическое неисполнение требований антимонопольного органа. Вопрос об отстранении чиновника от должности рассмотрит мировой суд.

Поводом послужило отсутствие контроля за размещением рекламных конструкций в районе. УФАС выдало исполкому пять предупреждений, возбудило пять дел и вынесло пять предписаний о демонтаже незаконно установленных объектов. Срок исполнения последнего предписания истёк ещё в мае 2026 года, однако требования так и не выполнили.

За это время глава исполкома трижды привлекался к административной ответственности и выплатил штрафы на сумму свыше 30 тысяч рублей. Но даже это не заставило чиновника исполнить предписания.

В УФАС отметили, что исполком крайне неохотно предоставлял информацию о принятых мерах. Сам Гарифуллин и его представители не участвовали в рассмотрении антимонопольных дел и не заявляли ходатайств.

В антимонопольном ведомстве подчеркнули, что дисквалификация — это исключительная мера, вызванная пренебрежительным отношением к исполнению публично-правовых обязанностей.

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