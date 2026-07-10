Исполком Казани изменил проект планировки развития территории «Брайт Парк»

Реализация проекта начнется в 2026 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Исполком Казани разработал проект постановления о внесении изменений в план развития территории «Брайт Парк». Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу и предполагает поэтапное строительство жилого района и инфраструктуры до 2035 года.

Реализация проекта начнется в 2026 году. На первом этапе запланировано возведение жилых объектов для 3 тысяч человек и создание 937 участков для индивидуального и блокированного жилья. Завершение этого этапа намечено на 2030 год.

Второй этап, который продлится с 2031 по 2035 годы, будет разделен на пять очередей. В этот период планируется подготовить еще 1022 земельных участка: 215 - к 2031 году, 216 - к 2032 году, 219 - к 2033 году, 206 - к 2034 году и 166 - к 2035 году.

Помимо жилых зданий, в рамках проекта будут построены объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также коммерческие и административные здания.

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