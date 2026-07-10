Верховный суд РТ подтвердил законность изъятия имущества у Владимира Изаака

Экс-начальник Главного следственного управления Владимир Изаак лишился имущества по решению суда первой инстанции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Татарстана подтвердил законность изъятия имущества у бывшего заместителя главы МВД республики. Экс-начальник Главного следственного управления Владимир Изаак лишился имущества по решению суда первой инстанции, оставленному без изменений.

В сентябре 2025 года районный суд удовлетворил иск прокурора Татарстана Альберта Суяргулова, постановив изъять недвижимость, приобретенную Изааком и его супругой. Прокуратура установила, что с 2017 по 2023 годы семья приобрела четыре квартиры и два машино-места в Казани. При этом расходы на покупку не соответствовали задекларированным доходам, что позволило прокурору обосновать изъятие имущества. Общая стоимость изъятого имущества составила более 21 млн рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.