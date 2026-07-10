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НовостиПроисшествия10 июля 2026 8:26

В Нурлате из пылающей квартиры спасли 54-летнего мужчину

Жителя госпитализировали в Нурлатскую центральную районную больницу
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Причины пожара выясняются.

Причины пожара выясняются.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 9 июля в Нурлате на улице Садовая произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила два квадратных метра, сообщает МЧС Татарстана.

В результате происшествия пострадал мужчина 1972 года рождения. Его госпитализировали в Нурлатскую центральную районную больницу с диагнозом «отравление угарным газом средней тяжести». Причины пожара выясняются.

Напомним, 6 июля днем на Волге возле поселка Октябрьский произошел трагический инцидент, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. По предварительной информации, 35-летний мужчина находился на сапборде вместе с двумя друзьями. В этот момент 22-летняя девушка на гидроцикле совершила наезд на сапборд. Двое мужчин смогли выбраться на берег, однако третий утонул.

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